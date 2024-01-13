АТЕШ розкрив комплексну систему оборони росіян у Криму — відео

Як росіяни готуються до оборони Криму

Партизани змогли уважно спостерігати за діями окупантів у північно-східній частині Криму та виявили комплексну систему оборони супротивника.

Як з'ясувалося, вздовж бухти Ярилгача обладнана система укріплень. Пляж просто кишить військовими, кожні 100 метрів встановлені пости.

Уздовж берегової лінії розмістили колючий дріт, обладнали вогневі позиції та встановили зуби дракона.

Агент простежив за одним із військових авто, внаслідок чого виявив дислокацію військових. Вони розмістилися у занедбаній будівлі на березі моря. Територія обгороджена колючим дротом та бетонними блоками.

Координати: 45.65286073145, 32.96674019258.

Ми вже не раз повідомляли про підготовку до оборонних дій окупантів. Для них думки про неминуче звільнення Криму стають дійсністю. Адже наші люди в Криму чекають на команду до активних дій усередині півострова! Крим буде деокуповано, — зазначає “АТЕШ”. Поширити

Яка ситуація в Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму. Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.

Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

Окрмі цього, за даними ГУР у тимчасово окупованому Криму внаслідок ударів 4 січня було знищено склади боєприпасів, а також уражено позицію радіолокаційних станцій (РЛС).

Крім того, управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було вражено пункт з'єднання російських військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операцію було проведено за допомогою українських пілотів.