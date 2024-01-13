АТЕШ раскрыл комплексную систему обороны россиян в Крыму – видео

Россияне продолжают усиленно готовиться к обороне Крыма. В частности, оккупанты разместили колючую проволоку, оборудовали огневые позиции и установили зубы дракона.

Как россияне готовятся к обороне Крыма

Партизаны смогли внимательно наблюдать за действиями окупантов в северо-восточной части Крыма и выявили комплексную систему обороны противника.

Как выяснилось, вдоль бухты Ярылгача оборудована система укреплений. Пляж просто кишит военными, каждые 100 метров установлены посты.

Вдоль береговой линии разместили колючую проволоку, оборудовали огневые позиции и установили зубы дракона.

Агент проследил за одним из военных авто, в результате чего обнаружил дислокацию военных. Они разместились в заброшенном здании на берегу моря. Территория огорожена колючей проволокой и бетонными блоками.

Координаты: 45.65286073145, 32.96674019258.

Мы уже не раз сообщали о подготовке к оборонным действиям окупантов. Для них мнения о неизбежном освобождении Крыма становятся действительностью. Ведь наши люди в Крыму ждут команды к активным действиям внутри полуострова! Крым будет деоккупирован, — отмечает АТЕШ. Поделиться

Какая ситуация в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты окупантов в Крыму. Так, ранее партизаны обнаружили штаб одного из подразделений ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.

Кроме этого, по данным ГУР во временно оккупированном Крыму в результате ударов 4 января были уничтожены склады боеприпасов, а также поражена позиция радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.