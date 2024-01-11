В Сети появились спутниковые снимки последствий удара ВСУ по Крыму

В сети опубликован спутниковый снимок недавнего удара Вооруженных сил Украины по объекту во временно оккупированном Крыму. На нем видно впечатление, какие украинские силы, вероятно, нанесли врагу в начале января.

Появился спутниковый снимок последствий одного из недавних ударов по Крыму

Спутниковое изображение опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк. Он не сообщил, о каком объекте идет речь, — говорится в материале. Поделиться

В издании напомнили, что в первые дни января Крым подвергся серии воздушных атак. Тогда представители ВСУ и украинской разведки заявляли о поражении на аэродроме в Саках.

Удары по Крыму

Напомним, по данным ГУР, во временно оккупированном Крыму в результате ударов 4 января были уничтожены склады боеприпасов, а также поражена позиция радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.