"Атеш" побывал на аэродроме РФ в Крыму — фото
Категория
Украина
Дата публикации

"Атеш" побывал на аэродроме РФ в Крыму — фото

атеш
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Источник:  АТЕШ

На военном объекте враг производит ремонтные работы некоторых бортов. Также на аэродроме отсутствует постоянная охрана, рассказали в украинском подполье.

"Атеш" побывал на аэродроме РФ в Крыму

Украинское подполье провело разведку на аэродроме в Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Наш агент проник на аэродром окупантов в Евпатории и успешно провел разведку, — говорится в сообщении.

На аэродроме партизаны обнаружили российский ЗРГК "Панцирь-С1", несколько самолетов Бе-12 и Ан-12. Также на объекте враг производит ремонтные работы некоторых бортов. Кроме того, "Атеш" заметил отсутствие постоянной охраны всей территории.

Мы не дадим решистам использовать аннексированные территории в своих преступных целях, — добавили в "Атеш".

АТЕШ разведал в Крыму железнодорожную станцию со скоплением военной техники

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ снова разведало новое место, где оккупанты в Крыму отправляют пушки и боеприпасы на фронт в Украине.

Наш агент в Крыму провел успешную разведку железнодорожной станции в поселке Октябрьском. По информации, на станции постепенно накапливают технику для отправки на Херсонское и Запорожское направления в связи с большими потерями как в технике, так и в личном составе, говорится в сообщении.

Так, на станции зафиксированы многие техники и машина с боеприпасами для артиллерии.

В АТЕШ отметили, что вся собранная информация посылается Силам обороны Украины. Партизаны также указали точные координаты, где размещена российская техника: 45.29194383702729, 34.1323101176645.

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