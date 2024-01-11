"Атеш" побывал на аэродроме РФ в Крыму — фото

На военном объекте враг производит ремонтные работы некоторых бортов. Также на аэродроме отсутствует постоянная охрана, рассказали в украинском подполье.
"Атеш" побывал на аэродроме РФ в Крыму
Украинское подполье провело разведку на аэродроме в Евпатории во временно оккупированном Крыму.
На аэродроме партизаны обнаружили российский ЗРГК "Панцирь-С1", несколько самолетов Бе-12 и Ан-12. Также на объекте враг производит ремонтные работы некоторых бортов. Кроме того, "Атеш" заметил отсутствие постоянной охраны всей территории.
АТЕШ разведал в Крыму железнодорожную станцию со скоплением военной техники
Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ снова разведало новое место, где оккупанты в Крыму отправляют пушки и боеприпасы на фронт в Украине.
Так, на станции зафиксированы многие техники и машина с боеприпасами для артиллерии.
В АТЕШ отметили, что вся собранная информация посылается Силам обороны Украины. Партизаны также указали точные координаты, где размещена российская техника: 45.29194383702729, 34.1323101176645.
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