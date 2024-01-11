"Атеш" побував на аеродромі РФ у Криму — фото

На військовому об'єкту ворог проводить ремонтні роботи деяких бортів. Також на аеродромі відсутня постійна охорона, розповіли в українському підпіллі.
"Атеш" побував на аеродромі РФ у Криму
Українське підпілля провело розвідку на аеродромі в Євпаторії в тимчасово окупованому Криму.
На аеродромі партизани виявили російський ЗРГК "Панцирь-С1", декілька літаків Бе-12 та Ан-12. Також на об'єкті ворог проводить ремонтні роботи деяких бортів. Крім цього, "Атеш" помітив відсутність постійної охорони всієї території.
АТЕШ розвідав у Криму залізничну станцію зі скупченням військової техніки
Рух кримськотатарського опору АТЕШ знову розвідав нове місце, де окупанти у Криму відправляють гармати та боєприпаси на фронт в Україні.
Так, на станції зафіксовано багато техніки та машина з боєприпасами для артилерії.
У АТЕШ наголосили, що вся зібрана інформація надсилається Силам оборони України. Партизани також вказали точні координати, де розміщено російську техніку: 45.29194383702729, 34.1323101176645.
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