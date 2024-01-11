У Мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по Криму

У мережі опублікували супутниковий знімок нещодавнього удару Збройних сил України по об'єкту у тимчасово окупованому Криму. На ньому видно ураження, які українські сили, ймовірно, нанесли ворогові напочатку січня.

З'явився супутниковий знімок наслідків одного з нещодавніх ударів по Криму

Супутникове зображення опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Він не повідомив, про який об'єкт ідеться, — йдеться у матеріалі. Поширити

У виданні нагадали, що в перші дні січня Крим зазнав серії повітряних атак. Тоді представники ЗСУ та української розвідки заявляли про ураження на аеродромі в Саках.

Удари по Криму

Нагадаємо, за даними ГУР, у тимчасово окупованому Криму внаслідок ударів 4 січня було знищено склади боєприпасів, а також уражено позицію радіолокаційних станцій (РЛС).

Крім того, управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було вражено пункт з'єднання російських військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операцію було проведено за допомогою українських пілотів.