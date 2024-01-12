АТЕШ нашел базу роты оккупантов РФ возле Евпатории – видео

Партизаны обнаружили позиции оккупантов недалеко от Евпатории с серьезной окопной системой. Там базируется целая рота ВС РФ.

Что обнаружили партизаны в Крыму

Как рассказали в "АТЕШ", серьезно окопавшись на двух посадках, протяженностью почти километра каждая оккупанты всеми силами готовятся отражать наступление Сил обороны Украины", — отметили партизаны.

В течение 35 дней наши агенты смогли разведать расположение почти целой роты ВС РФ в 15 км от Евпатории, — рассказали партизаны. Поделиться

При этом на этой позиции часто ездят военные грузовики. Партизанам удалось распознать распорядок подвоза боеприпасов и инженерных приспособлений для возможной дальнейшей диверсии.

Готовятся серьезно, но ведут наблюдения очень слабо. Наверное, если ты далеко от фронта, никто тебя не сможет убить. Это заведомо ложное утверждение и мы скоро это докажем, — резюмировали в "Атеше". Поделиться

Какая ситуация в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты окупантов в Крыму. Так, ранее партизаны обнаружили штаб одного из подразделений ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.

Кроме этого, по данным ГУР во временно оккупированном Крыму в результате ударов 4 января были уничтожены склады боеприпасов, а также поражена позиция радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.