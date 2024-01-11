АТЕШ провел разведку воинской части ВКС РФ под Москвой — видео
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ провел разведку воинской части ВКС РФ под Москвой — видео

Ногинск
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Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает удачные разведывательные действия на территории Российской Федерации. На этот раз партизаны нашли местонахождение воинской части Воздушно-космических сил России.

АТЕШ обнаружили военную частицу ВКС РФ под Москвой

АТЕШ провели разведку воинской части ВКС недалеко от Москвы.

Об этом подпольщики сообщили в Telegram.

Наши агенты смогли разведать воинскую часть № 28289, расположенную в подмосковном поселке городского типа Ногинск-9. Это 145-й Центр контроля космического пространства, который, скорее всего, отвечает за воздушное пространство Москвы.

Все КПП территории воинской части охранялось вооруженным нарядом и вдоль забора выставлена стража. Объект под строжайшей охраной, намекающий на его важность. АТЕШ продолжает разведку и поиск способов нанести максимальный ущерб Военно-космическим силам России.

Дальше по этой части вас ждет интересное развитие событий, – обещают АТЕШ.

Что известно о проникновении партизан АТЕШ на территорию дивизии в Подмосковье

АТЕШ проник в дивизию имени Дзержинского в Балашихе. Наш агент из числа офицеров проник в указанную дивизию. Мы уже получили список личного состава, участвующего в "СВО". Имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы. Агент передает пламенный привет сослуживцам, – отмечают представители партизанского движения.

Движение также опубликовало координаты расположения дивизии.

В структуре самой дивизии проводится расширение и укрепление нашей агентурной сети для более качественной деятельности, говорится в сообщении АТЕШ.

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