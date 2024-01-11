АТЕШ провел разведку воинской части ВКС РФ под Москвой — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает удачные разведывательные действия на территории Российской Федерации. На этот раз партизаны нашли местонахождение воинской части Воздушно-космических сил России.
АТЕШ обнаружили военную частицу ВКС РФ под Москвой
АТЕШ провели разведку воинской части ВКС недалеко от Москвы.
Об этом подпольщики сообщили в Telegram.
Все КПП территории воинской части охранялось вооруженным нарядом и вдоль забора выставлена стража. Объект под строжайшей охраной, намекающий на его важность. АТЕШ продолжает разведку и поиск способов нанести максимальный ущерб Военно-космическим силам России.
Что известно о проникновении партизан АТЕШ на территорию дивизии в Подмосковье
Движение также опубликовало координаты расположения дивизии.
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