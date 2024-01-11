АТЕШ провел разведку воинской части ВКС РФ под Москвой — видео

АТЕШ проник в дивизию имени Дзержинского в Балашихе. Наш агент из числа офицеров проник в указанную дивизию. Мы уже получили список личного состава, участвующего в "СВО". Имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы. Агент передает пламенный привет сослуживцам, – отмечают представители партизанского движения.