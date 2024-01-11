АТЕШ провів розвідку військової частини ПКС РФ під Москвою — відео

АТЕШ проник у дивізію імені Дзержинського в Балашисі. Наш агент із числа офіцерів проник у зазначену дивізію. Ми вже отримали список особового складу, який бере участь у "СВО". Їхні імена, контакти та особисті дані передано до відповідних органів. Агент передає полум'яний привіт товаришам по службі, – зазначають представники партизанського руху.