АТЕШ провів розвідку військової частини ПКС РФ під Москвою — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує вдалі розвідувальні дії на території Російської Федерації. Цього разу партизани знайшли місцезнаходження військової частини Повітряно-космічних сил Росії.
АТЕШ виявили військову частинку ПКС РФ під Москвою
АТЕШ провели розвідку військової частини ПКС недалеко від Москви.
Про це підпільники повідомили у Telegram.
Усі КПП території військової частини охоронялося озброєним нарядом і вздовж паркану виставлено варту. Об'єкт під суворою охороною, що натякає на його важливість. АТЕШ продовжує розвідку та пошук способів завдати максимальної шкоди Військово-космічним силам Росії.
Що відомо про проникнення партизанів АТЕШ на територію дивізії у Підмосков’ї
Рух також опублікував координати розташування дивізії.
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