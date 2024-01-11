АТЕШ провів розвідку військової частини ПКС РФ під Москвою — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

АТЕШ провів розвідку військової частини ПКС РФ під Москвою — відео

Ногінськ
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує вдалі розвідувальні дії на території Російської Федерації. Цього разу партизани знайшли місцезнаходження військової частини Повітряно-космічних сил Росії.

АТЕШ виявили військову частинку ПКС РФ під Москвою

АТЕШ провели розвідку військової частини ПКС недалеко від Москви.

Про це підпільники повідомили у Telegram.

Наші агенти змогли розвідати військову частину № 28289, що у підмосковному селищі міського типу Ногінськ-9. Це 145-й Центр контролю космічного простору, який, швидше за все, відповідає за повітряний простір Москви.

Усі КПП території військової частини охоронялося озброєним нарядом і вздовж паркану виставлено варту. Об'єкт під суворою охороною, що натякає на його важливість. АТЕШ продовжує розвідку та пошук способів завдати максимальної шкоди Військово-космічним силам Росії.

Далі з цієї частини на вас чекає цікавий розвиток подій, – обіцяють АТЕШ.

Що відомо про проникнення партизанів АТЕШ на територію дивізії у Підмосков’ї

АТЕШ проник у дивізію імені Дзержинського в Балашисі. Наш агент із числа офіцерів проник у зазначену дивізію. Ми вже отримали список особового складу, який бере участь у "СВО". Їхні імена, контакти та особисті дані передано до відповідних органів. Агент передає полум'яний привіт товаришам по службі, – зазначають представники партизанського руху.

Рух також опублікував координати розташування дивізії.

У структурі самої дивізії проводиться розширення і зміцнення нашої агентурної мережі для більш якісної діяльності, – зазначається у повідомленні АТЕШ.

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