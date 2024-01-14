Підполковник російського авіаполку був ліквідований у Криму

Підполковник, заступник командира російського 43-го авіаційного полку Чорнобривий Олександр Іванович був ліквідований в результаті атаки Повітряних сил Збройних сил України по військовому аеродрому "Саки".

Під час атаки ЗСУ на аеродром “Саки” ліквідовано заступника командира авіаполку

Підполковник Чорнобривий загинув під час удару ЗСУ по військовому аеродрому "Саки" у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомляє "Миротворець".

43-й окремий штурмовий авіаполк літає на фронтових бомбардувальниках Су-24М та винищувачах Су-30СМ, які залучаються для ударів по території України.

Ліквідація Чорнобривого відбулася під час атаки Повітряних сил крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP по командному пункту РФ на аеродромі "Саки" 6 січня 2024 року.

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У ніч на 6 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. Як зазначали, очевидці нарахували до 10 вибухів поблизу аеродрому "Саки" у Новофедорівці.

Українські ракети залетіли до Криму близько 00:30.

У Міноборони РФ 6 січня підтвердили запуски українських авіаційних керованих ракет по об'єктах в Криму.

ЗСУ підтвердили успішні удари по аеродрому в Саках

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що Сили оборони вдарили по пункту управління на аеродрому Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедорівка на заході Криму.

Аеродром Саки! "Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні сили залишились ще без одного пункту управління в Криму, – написав Олещук. Поширити

Ймовірно, успішну операцію вдалося здійснили завдяки роботу українських льотчиків. Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував їм за роботу.

Відомо, що аеродромі Саки базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. Угрупування окупантів має на озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.