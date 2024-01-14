Подполковник российского авиаполка был ликвидирован в Крыму

Подполковник, заместитель командира российского 43-го авиационного полка Чернобровый Александр Иванович был ликвидирован в результате атаки Воздушных сил Вооруженных сил Украины по военному аэродрому "Саки".

Во время атаки ВСУ на аэродром "Саки" ликвидирован заместитель командира авиаполка

Подполковник Чернобровый погиб во время удара ВСУ по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщает "Миротворец" .

43-й отдельный штурмовой авиаполк летает на фронтовых бомбардировщиках Су-24М и истребителях Су-30СМ, привлекаемых для ударов по территории Украины.

Ликвидация Чернобрового произошла во время атаки Воздушных сил крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP по командному пункту РФ на аэродроме "Саки" 6 января 2024 года.

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В ночь на 6 января в Крыму в районе временно оккупированной Евпатории прогремели мощные взрывы. Как отмечали, очевидцы насчитали до 10 взрывов вблизи аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Украинские ракеты залетели в Крым около 00:30.

В Минобороны РФ 6 января подтвердили запуск украинских авиационных управляемых ракет по объектам в Крыму.

ВСУ подтвердили успешные удары по аэродрому в Саках

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что Силы обороны ударили по пункту управления на аэродроме Саки, который находится вблизи поселка Новофедоровка на западе Крыма.

Аэродром Саки! "Все цели сбиты!" К сожалению, наши Воздушные силы остались без одного пункта управления в Крыму, – написал Олещук. Поделиться

Вероятно, успешную операцию удалось совершить благодаря работе украинских летчиков. Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил их за работу.

Известно, что на аэродроме Саки базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающий российские войска на юге Украины. Группировка оккупантов имеет на вооружении бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.