В Крыму объявлена воздушная тревога. В районе Евпатории раздаются взрывы

17 января во временно оккупированном Севастополе в Крыму была объявлена воздушная тревога. Местные жители сообщают о взрывах в Евпаторийском районе.

Взрывы в Крыму 17 января

В 15:44 в Севастополе объявлена воздушная тревога, прекратил работу морской и наземный транспорт. Также перекрыли движение по Крымскому мосту.

Впоследствии так называемый “губернатор” Севастополя Развожаев заявил, что дым в районе Севастопольской бухты являются якобы табельными средствами маскировки, которые используют российские военные.

Также в Феодосийском порту фиксировали дымовую завесу.

По данным "Суспільного", в Евпаторийском районе Крыма были слышны взрывы.

Слышал два взрыва у моря со стороны Сак. Один был очень громкий, другой потише, — сказал местный житель. Поделиться

“Крым. Реалии“ сообщает, что в местных чатах жалуются на то, что сирены воздушной тревоги плохо слышны.

Позже российские Телеграмм-каналы заявили, что взрывы — якобы работа ПВО. В 16:06 объявлен отбой воздушной тревоги.

Атаки на объекты в Крыму

По данным мониторинговой группы "Институт Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews, за 2023 год СУ совершили не менее 184 атак на Крым.

Учитывалось применением дронов и ракет по объектам российских военных на территории оккупированного Крыма и кораблям Черноморского флота РФ в Черном море.

В Севастополе за год было зафиксировано не менее 45 атак, по российским кораблям в Черном море — не менее 23, на западе полуострова — не менее 33, в Джанкойском районе — не менее 21, в регионе Феодосии — не менее 15.

По Крымскому мосту было совершено не менее четырех атак за 2023 год.

Больше взрывов в Крыму было в сентябре — 31 атака, 30 было в августе, 21 — в июле, по 18 — в июне и октябре.