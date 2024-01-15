В Германии предложили план уничтожения Крымского моста

Берлин должен предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, ведь именно они могут разрушить Крымский мост на оккупированном россиянами полуострове. С таким призывом выступил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

Именно Германия может поспособствовать уничтожению Крымского моста

По убеждению германского политика, упомянутые им дальнобойные ракеты действительно могли бы безвозвратно уничтожить Керченский мост в Крыму.

Фридрих Мерц напомнил команде канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что именно Крымский мост до сих пор остается "важнейшим маршрутом поставок российских сил" для войны против Украины.

Как отметил Фридрих Мерц, не только он, но весь немецкий народ хочет услышать от лидера их страны, почему Вооруженные силы Украины до сих пор не получили Taurus.

Это еще тактика? Или это невежество? Он должен ответить нам всем, включая меня, на этот вопрос, — возмутился Фридрих Мерц. Поделиться

К слову, лидер немецкой оппозиции не впервые призывает Олафа Шольца передать Украину дальнобойные ракеты, однако все его заявления игнорируются.

СБУ намекнула, что планирует новую атаку на Крымский мост

Ночью 31 декабря 2023 года пресс-служба Службы безопасности Украины обновила обложку своей Facebook-страницы. На ней изображен горящий Крымский мост.

Также на фотографии можно рассмотреть интригующую подпись “2024 To be continued”, которая переводится как “2024. Продолжение следует”.

Таким оригинальным способом команда СБУ намекнула не только украинцам, но и россиянам и непосредственно диктатору Владимиру Путину, что в грядущем году Крымский мост снова вспомнит, что такое "бавовна".

Фото: скриншот

Как уже упоминалось ранее, украинская спецслужба уже устраивала успешную атаку на Крымский мост, в результате которой его удалось частично разрушить и нарушить логистику армии РФ.