У Німеччині запропонували план знищення Кримського мосту

Берлін повинен надати Україні крилаті ракети Taurus, адже саме вони можуть зруйнувати Кримський міст на окупованому росіянами півострові. З таким закликом виступив лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц.

Саме Німеччина може посприяти знищенню Кримського мосту

На переконання німецького політика, згадані ним далекобійні ракети дійсно могли б безповоротно знищити Керченський міст у Криму.

Фрідріх Мерц нагадав команді канцлера ФРН Олафа Шольца про те, що саме Кримський міст досі залишається "найважливішим маршрутом постачання російських сил” для війни проти України.

Як зазначив Фрідріх Мерц, не лише він, а й весь німецький народ хоче почути від лідера їхньої країни, чому Збройні сили України досі не отримали Taurus.

Це все ще тактика? Чи це невігластво? Він повинен відповісти нам усім, включно зі мною, на це запитання, — обурився Фрідріх Мерц. Поширити

До слова, лідер німецької опозиції не вперше закликає Олафа Шольца передати України далекобійні ракети, однак усі його заяви ігноруються.

СБУ натякнула, що планує нову атаку на Кримський міст

Вночі 31 грудня 2023 року пресслужба Служби безпеки України обновила обкладинку своєї Фейсбук-сторінки. На ній зображений палаючий Кримський міст.

Також на світлині можна розгледіти інтригуючий підпис “2024 To be continued”, що українською перекладається “2024. Далі буде”.

У такий оригінальний спосіб команда СБУ натякнула не лише українцям, а й росіянам та безпосередньо диктатору Володимиру Путіну, що в прийдешньому році Кримський міст знову згадає, що таке “бавовна”.

Фото: скриншот

Як уже згадувалося раніше, українська спецслужба вже влаштовувала успішну атаку на Кримський міст, унаслідок якої його вдалося частково зруйнувати та порушити логістику армії РФ.