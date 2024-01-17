РФ шукає в Криму найманців для відправки до країн Африки — ГУР

За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, на окупованих територіях, зокрема, в Криму, Кремль шукає військових інструкторів для відправки до країн Африки.
Що відомо про пошуки РФ найманців у Криму для відправки в Африку
Зокрема, підписання контрактів пропонують російським військовим запасу, фахівцям з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам і деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.
Угоди розраховані на кілька років із місячною зарплатою, порівнянною з грошовим забезпеченням російських окупантів, які воюють проти України.
У розвідці уточнили, що метою відправки відповідного контингенту РФ бачить розширення свого впливу в Африці.
Що відомо про ситуацію на окупованих територіях
На окупованих територіях України російські загарбники посилюють каральні заходи та збільшують чисельність складу силових окупаційних структур через нездатність підготувати фарс із так званим проведенням виборів російського президента.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив про зростання українського руху опору на тимчасово окупованих Росією українських територіях як у політичному плані, так й у плані реалізації складних бойових завдань.
Представник ГУР підкреслив, що так зване проведення президентських виборів на окупованих росіянами українських територіях є більше діями, спрямованими на поширення і посилення впливу дії власної пропаганди.
Це, за його словами, ніяк не вплине на плани українських військових з подальшого звільнення цих територій.
Юсов визнав факти геноциду та зухвалого порушення прав людини на окупованих територіях, насильницьку зміну ідентичності.
Однак представник ГУР підкреслив, що це не допомогло країні-агресорці домогтись лояльності місцевого населення і встановити над ним контроль.
Представник ГУР підкреслив, що російські спецслужби виконують роль каральних органів для залякування українського населення і придушення протестних настроїв.
Своєю чергою, речник Центру національного спротиву Сил спеціальних операцій України розповів, що рівень антиросійських настроїв зростає і на сьогодні на тимчасово окупованій території складає близько 70%.
За його словами, зміна етнічного насення відбувається в усіх тимчасово окупованих Росією українських містах, але росіяни початковою ціллю роблять більші міста. У цій ситуації найбільшу кількість людей завезено до Маріуполя.
При цьому, у першу чергу, росіяни наповнюють окуповані українські міста людьми з депресивних російських територій.
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