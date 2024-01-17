РФ шукає в Криму найманців для відправки до країн Африки — ГУР

За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, на окупованих територіях, зокрема, в Криму, Кремль шукає військових інструкторів для відправки до країн Африки.

Що відомо про пошуки РФ найманців у Криму для відправки в Африку

Наполегливий рекрутинг Москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема — в тимчасово окупованому Криму, — йдеться у повідомленні представників ГУР. Поширити

Зокрема, підписання контрактів пропонують російським військовим запасу, фахівцям з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам і деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.

Угоди розраховані на кілька років із місячною зарплатою, порівнянною з грошовим забезпеченням російських окупантів, які воюють проти України.

Найманців приваблюють не тільки високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти нашої держави, що передбачає високі ризики смерті, — пояснюють представники ГУР. Поширити

У розвідці уточнили, що метою відправки відповідного контингенту РФ бачить розширення свого впливу в Африці.

Що відомо про ситуацію на окупованих територіях

На окупованих територіях України російські загарбники посилюють каральні заходи та збільшують чисельність складу силових окупаційних структур через нездатність підготувати фарс із так званим проведенням виборів російського президента.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив про зростання українського руху опору на тимчасово окупованих Росією українських територіях як у політичному плані, так й у плані реалізації складних бойових завдань.

Попри великий контингент окупаційної армії на окупованих територіях загарбники просять збільшити кількість Росгвардії і кількість представників ФСБ та спецслужб для контролю місцевого населення. І звітують на гору, що наявний контингент не може задовольнити — лише Росгвардії понад 35 тис, не рахуючи співробітників спецслужб — не може гарантувати проведення так званих "виборів" згідно поставлених задач і навіть намалювати готовий результат, — зазначає Юсов. Поширити

Представник ГУР підкреслив, що так зване проведення президентських виборів на окупованих росіянами українських територіях є більше діями, спрямованими на поширення і посилення впливу дії власної пропаганди.

Це, за його словами, ніяк не вплине на плани українських військових з подальшого звільнення цих територій.

Юсов визнав факти геноциду та зухвалого порушення прав людини на окупованих територіях, насильницьку зміну ідентичності.

Однак представник ГУР підкреслив, що це не допомогло країні-агресорці домогтись лояльності місцевого населення і встановити над ним контроль.

Представник ГУР підкреслив, що російські спецслужби виконують роль каральних органів для залякування українського населення і придушення протестних настроїв.

Вони розуміють, що переконати з доброї волі, чи забезпечити лояльність і підтримку українців на окупованих територіях не змогли. Ця задача провалена. А це означає посилення подальшого тиску на усіх ланках, включно із закладами освіти, де окремо у всіх звітах зазначається, що молоді українці на окупованих територіях буквально ненавидять Путіна, путінський режим і російських силовиків, не йдуть на співпрацю, що спричиняє окрему хвилю репресій, зокрема, проти дітей і підлітків, — зазначив Юсов. Поширити

Своєю чергою, речник Центру національного спротиву Сил спеціальних операцій України розповів, що рівень антиросійських настроїв зростає і на сьогодні на тимчасово окупованій території складає близько 70%.

Для того, щоби подолати спротив місцевого населення, окупанти застосовують типові геноцидні практики. Це є етнічна чистка та депортація українців з території України, з тимчасово окупованих територій. За різними даними, на сьогоднішній день, наприклад, у тимчасово окупованому Маріуполі вже знаходиться близько 50 тисяч росіян та представників країн Центральної Азії. Тобто, українці депортовані. Зазвичай, це є депресивні райони і звідти ж переведені люди з Росії і країн Центральної Азії, — зазначив речник. Поширити

За його словами, зміна етнічного насення відбувається в усіх тимчасово окупованих Росією українських містах, але росіяни початковою ціллю роблять більші міста. У цій ситуації найбільшу кількість людей завезено до Маріуполя.

При цьому, у першу чергу, росіяни наповнюють окуповані українські міста людьми з депресивних російських територій.