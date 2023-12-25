Кремль планує шукати в Африці найманців для війни проти України — ЦНС

Злочинне керівництво країни-агресорки РФ на тлі численних втрат у війні проти України вже готується шукати найманців у країнах Африки.

Що відомо про готовність російських окупантів залучати африканських найманців до війни проти України

За інформацією представників Центру національного спротиву, що наразі російські окупанти проводять кампанію з набору добровольців у у Курській області.

Зазначається, що вони очікують, що до них доєднається від 50 до 100 солдатів і офіцерів до лав так званого “Африканського корпусу".

Зазначається, що найманців готуватимуть на заміну бойовикам ПВК “Вагнер”, які брали участь у бойових діях на території низки країн Африки, а після цього були залучені до участі у війні проти України.

Розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом їхньої діяльності буде підготовка та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.

Що відомо про залучення Кремлем іноземців до війни проти України

З початку війни проти України Росія ухвалила низку законів, спрямованих на залучення іноземних громадян до своїх лав.

Володимир Путін на нараді з питань безпеки, що відбулася незабаром після нападу його військ на Україну, заявив, що Кремль повинен допомагати іноземцям, які планують воювати на боці Росії.

Зокрема, раніше неодноразово з’являлась інформація, що до участі у війні проти України долучались найманці з Куби.

Іноземців залучають на східній лінії фронту.

Зокрема, за даними підпілля, кубинців застосовують на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою.