Кремль планирует искать в Африке наемников для войны против Украины — ЦНС
Категория
Украина
Дата публикации

Кремль планирует искать в Африке наемников для войны против Украины — ЦНС

Африканские наемники в составе армии РФ
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Источник:  ЦНС

Преступное руководство страны-агрессорки РФ на фоне многочисленных потерь в войне против Украины готовится искать наемников в странах Африки.

Что известно о готовности российских окупантов привлекать африканских наемников к войне против Украины

По информации представителей Центра национального сопротивления, сейчас российские оккупанты проводят кампанию по набору добровольцев в Курской области.

Отмечается, что они ожидают, что к ним присоединится от 50 до 100 солдат и офицеров в ряды так называемого "Африканского корпуса".

Отмечается, что наемников будут готовить на замену боевикам ПВК "Вагнер", которые участвовали в боевых действиях на территории ряда стран Африки, а затем были привлечены к участию в войне против Украины.

Расширение этого контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом их деятельности будет подготовка и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины.

Что известно о привлечении Кремлем иностранцев к войне против Украины

С начала войны против Украины Россия приняла ряд законов, направленных на привлечение иностранных граждан в свои ряды.

Владимир Путин на состоявшемся вскоре после нападения его войск на Украину совещании по вопросам безопасности заявил, что Кремль должен помогать иностранцам, которые планируют воевать на стороне России.

В частности, ранее не раз появлялась информация, что к участию в войне против Украины присоединялись наемники с Кубы.

Иностранцев завлекают на восточной полосы фронта.

В частности, по данным подполья, кубинцы применяются на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой.

Ранее о вербовке граждан Кубы писали активисты "Кибер сопротивления", сломившие почту начальника пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула Антона Перевозчикова. Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовых отрядах, ведь их "не жалко", - говорилось в соответствующем сообщении ЦНС.

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