В России фиксируют волну жестоких преступлений наемников ЧВК Вагнер по возвращении из Украины

Бывшие наемники ЧВК "Вагнер", принимавшие участие в войне против Украины, по возвращении в Россию совершают там новые зверства.

Что известно о волне зверств бывших вагнеровцев в России по возвращении из войны против Украины

По информации журналистов проекта "Можем объяснить" со ссылкой на представителей правоохранительных органов Ивановской области, по возвращении в Россию с войны в Украине бывшей "вагнеровке" продолжают совершать зверства.

В частности, отмечается, что по меньшей мере 13 бывших наемников ЧВК "Вагнер" по возвращении с войны против Украины были задержаны за совершение имущественных преступлений.

Журналисты предупреждают, что это только по официальной информации, а реальное положение вероятно выглядит гораздо хуже.

В частности, авторы материала также ссылаются на обнародованные одним из российских изданий материалы закрытого заседания совещания УМВД Ивановской области.

Во время него руководитель местных правоохранителей заявил, что из 300 бывших заключенных, участвовавших в войне против Украины, 120 человек по возвращении в РФ были задержаны за совершение новых преступлений.

Речь, в основном, о "вагнеровцах": они были завербованы в местах лишения свободы, прибыв домой, снова пустились "во все тяжкие".

Через двое суток, УМВД поспешило опровергнуть "утечку с заседания" о сотнях преступников, и заявило, речь – всего лишь о 13 случаях.

А это – "всего 0,33% от общего массива преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности". На самом деле почти 4%, если учитывать 300 вернувшихся бойцов, - объясняют авторы материала. Поделиться

Что известно об отношении властей РФ к бывшим узникам, воевавшим в Украине

Они отмечают, что в феврале этого года из-под домашнего ареста скрылся житель Кинешмы Николай Никол, который воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер", а после возвращения в РФ получил обвинения в распространении наркотиков.

Однако суд решил обойтись без помещения в СИЗО и отправил фигуранта дела под домашний арест.

Весомым аргументом для такого решения стали доводы адвоката о "героизме" Никола, который участвовал в так называемой "СВО".

Характерно, что убежав из-под ареста, Никол оставил записку: "Уехал воевать на Украину. Не поминайте бедствием! - отмечают журналисты издания. Поделиться

Подобные уголовные инциденты также зафиксированы в других российских регионах.

Заключенные, получившие помилование за "боевые заслуги" на территории Украины, снова берутся за старое.

Так, осенью в Нижегородской области экс-вагнеровец Олег Гречко во время ссоры сжег свою сестру. Приехав с войны, куда попал прямо из "зоны", он жил у родственницы, где и устроил пожар.

Журналисты насчитали почти три десятка россиян, убитых вернувшимися после войны вагнеровцами.

Сдав армейское оружие, они берутся за охотничьи ружья, ножи, бензин и другие подручные средства, чтобы мучить и убивать очередные жертвы.