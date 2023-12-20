У Росії фіксують хвилю жорстоких злочинів найманців ПВК Вагнер після повернення з України

Колишні найманці ПВК “Вагнер”, що приймали участь у війні проти України, після повернення до Росії вчиняють там нові звірства.

Що відомо про хвилю звірств колишніх вагнерівців в Росії після повернення з війни проти України

За інформацією журналістів проєкту “Можемо пояснити” із посиланням на представників правоохоронних органів Іванівської області, після повернення до Росії з війни в Україні колишній “вагнерівці” продовжують чинити звірства.

Зокрема, відзначається, що щонайменще 13 колишніх найманців ПВК “Вагнер” після повернення з війни проти України були затримані за скоєння майнових злочинів.

Журналісти попереджають, що це тільки за офіційною інформацією, а реальний стан справ ймовірно виглядає набагато гірше.

Зокрема, автори матеріалу також посилаються на оприлюднені одним із російських видань матеріали закритого засідання наради УМВС Іванівської області.

Під час нього керівник місцевих правоохоронців заявив, що з 300 колишніх в’язнів, які брали участь у війні проти України, 120 осіб після повернення до РФ були затримані за скоєння нових злочинів.

Мова, в основному, про "вагнерівців": вони були завербовані в місцях позбавлення волі, прибувши додому, знову пустилися "у всі тяжкі".

Через дві доби, УМВС поспішило спростувати "витік із засідання" про сотні злочинців, і заявило, мова – всього лише про 13 випадків.

А це - "всього 0,33% від загального масиву злочинів, здійснених особами, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності". Насправді майже 4%, якщо враховувати 300 бійців, що повернулися, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

Що відомо про ставлення влади РФ до колишніх в’язнів, що воювали в Україні

Вони зазначають, що у лютому цього року з-під домашнього арешту втік житель Кінешми Микола Нікол, який воював в Україні у складі ПВК “Вагнер”, а після повернення до РФ отримав звинувачення у розповсюдженні наркотиків.

Однак суд вирішив обійтися без поміщення в СІЗО, і відправив фігуранта справи під домашній арешт.

Вагомим аргументом для такого рішення стали доводи адвоката про "героїзм "Нікола, який брав участь у так званій "СВО".

Характерно, що втікши з-під арешту, Нікол залишив записку: "Поїхав воювати на Україну. Не поминайте лихом! - зазначають журналісти видання. Поширити

Подібні кримінальні інциденти також зафіксовані в інших російських регіонах.

Ув'язнені, які отримали помилування за "бойові заслуги" на території України, знову беруться за старе.

Так, восени в Нижегородській області екс-вагнерівець Олег Гречко під час сварки спалив свою сестру. Приїхавши з війни, куди потрапив прямо з "зони", він жив у родички, де і влаштував пожежу.

Журналісти нарахували майже три десятки росіян, убитих вагнерівцями, які повернулися після війни.

Здавши армійську зброю, вони беруться за мисливські рушниці, ножі, бензин та інші підручні засоби, щоб мучити і вбивати чергові жертви.