Колишній найманець ПВК Вагнер вбив батька керівника пресслужби РПЦ

За інформацією російських ЗМІ, колишній ув'язнений, що воював проти України у складі ПВК “Вагнер”, вбив під Москвою батька керівника пресслужби РПЦ Владіміра Легойди.

Що відомо про вбивство батька головного пропагандиста РПЦ колишнім “вагнерівцем”

За інформацією журналістів, так званий “герой СВО” по звірячому зарізав батька головного пропагандиста РПЦ.

Відомо, що вбивцею виявився Адам Щербаков, який вже до цього мав 9-річний термін позбавлення волі за розбій, але вийшов з колонії для участі у війні проти України у складі ПВК “Вагнер”.

Зазначається, що тіло вбитого батька Легойди знайшли на узбіччі дороги.

На момент смерті чоловіку вже виповнилось 90 років.

Що відомо про злочини колишніх найманців ПВК “Вагнер” після повернення до РФ

Колишні найманці ПВК “Вагнер”, що приймали участь у війні проти України, після повернення до Росії вчиняють там нові звірства.

За інформацією журналістів проєкту “Можемо пояснити” із посиланням на представників правоохоронних органів Іванівської області, після повернення до Росії з війни в Україні колишній “вагнерівці” продовжують чинити звірства.

Зокрема, відзначається, що щонайменще 13 колишніх найманців ПВК “Вагнер” після повернення з війни проти України були затримані за скоєння майнових злочинів.

Журналісти попереджають, що це тільки за офіційною інформацією, а реальний стан справ ймовірно виглядає набагато гірше.

Зокрема, автори матеріалу також посилаються на оприлюднені одним із російських видань матеріали закритого засідання наради УМВС Іванівської області.

Під час нього керівник місцевих правоохоронців заявив, що з 300 колишніх в’язнів, які брали участь у війні проти України, 120 осіб після повернення до РФ були затримані за скоєння нових злочинів.

Мова, в основному, про "вагнерівців": вони були завербовані в місцях позбавлення волі, прибувши додому, знову пустилися "у всі тяжкі".

Через дві доби, УМВС поспішило спростувати "витік із засідання" про сотні злочинців, і заявило, мова – всього лише про 13 випадків.