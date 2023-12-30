Бывший наемник ПИК Вагнер убил отца руководителя прессслужбы РПЦ

По информации российских СМИ, бывший заключенный, воевавший против Украины в составе ПИК "Вагнер", убил под Москвой отца руководителя прессслужбы РПЦ Владимира Легойды.

Что известно об убийстве отца главного пропагандиста РПЦ бывшим "вагнеровцем"

По информации журналистов, так называемый "герой СВО" по зверски зарезал отца главного пропагандиста РПЦ.

Известно, что убийцей оказался Адам Щербаков, уже до этого имевший 9-летний срок лишения свободы за разбой, но вышедший из колонии для участия в войне против Украины в составе ППК "Вагнер".

Отмечается, что тело убитого отца Легойды обнаружили на обочине дороги.

К моменту смерти мужчине уже исполнилось 90 лет.

Что известно о преступлениях бывших наемников ППК "Вагнер" по возвращении в РФ

Бывшие наемники ПИК "Вагнер", принимавшие участие в войне против Украины, по возвращении в Россию совершают там новые зверства.

По информации журналистов проекта "Можем объяснить" со ссылкой на представителей правоохранительных органов Ивановской области, по возвращении в Россию с войны в Украине бывшей "вагнеровке" продолжают совершать зверства.

В частности, отмечается, что по меньшей мере 13 бывших наемников ППК "Вагнер" по возвращении с войны против Украины были задержаны за совершение имущественных преступлений.

Журналисты предупреждают, что это только по официальной информации, а реальное положение вероятно выглядит гораздо хуже.

В частности, авторы материала также ссылаются на опубликованные одним из российских изданий материалы закрытого заседания совещания УМВД Ивановской области.

Во время него руководитель местных правоохранителей заявил, что из 300 бывших заключенных, участвовавших в войне против Украины, 120 человек по возвращении в РФ были задержаны за совершение новых преступлений.

Речь, в основном, о "вагнеровцах": они были завербованы в местах лишения свободы, прибыв домой, снова пустились "во все тяжкие".

Через двое суток, УМВД поспешило опровергнуть "утечку с заседания" о сотнях преступников, и заявило, речь – всего лишь о 13 случаях.