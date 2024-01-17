РФ ищет в Крыму наемников для отправки в страны Африки — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

РФ ищет в Крыму наемников для отправки в страны Африки — ГУР

ГУР
Армия РФ
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По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, на оккупированных территориях, в частности в Крыму, Кремль ищет военных инструкторов для отправки в страны Африки.

Что известно о поисках РФ наемников в Крыму для отправки в Африку

Упорный рекрутинг Москва проводит и на временно оккупированных территориях Украины, в частности – во временно оккупированном Крыму, – говорится в сообщении представителей ГУР.

В частности, подписание контрактов предлагают российским военным запасам, специалистам по обслуживанию систем противовоздушной обороны российского производства, военным морякам и некоторым другим специалистам военно-технической сферы.

Соглашения рассчитаны на несколько лет с месячной зарплатой, сравнимой с денежным довольствием российских оккупантов, воюющих против Украины.

Наемников привлекают не только высокими заработками, но и возможностью избежать участия в войне против нашего государства, что предполагает высокие риски смерти, – объясняют представители ГУР.

В разведке уточнили, что целью отправки соответствующего контингента РФ видит расширение своего влияния в Африке.

Что известно о ситуации на оккупированных территориях

На оккупированных территориях Украины российские захватчики усиливают карательные меры и увеличивают численность состава силовых оккупационных структур из-за неспособности подготовить фарс с так называемым выбором российского президента.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил о росте украинского движения сопротивления на временно оккупированных Россией украинских территориях как в политическом плане, так и в плане реализации сложных боевых задач.

Несмотря на большой контингент оккупационной армии на оккупированных территориях, захватчики просят увеличить количество Росгвардии и количество представителей ФСБ и спецслужб для контроля местного населения. И отчитываются наверх, что имеющийся контингент не может удовлетворить – только Росгвардии более 35 тыс., не считая сотрудников спецслужб – не может гарантировать проведение так называемых "выборов" согласно поставленным задачам и даже нарисовать готовый результат, – отмечает Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что так называемое проведение президентских выборов на оккупированных россиянами украинских территориях являются больше действиями, направленными на распространение и усиление влияния своей пропаганды.

Это, по его словам, никак не повлияет на планы украинских военных по дальнейшему освобождению этих территорий.

Юсов признал факты геноцида и дерзкого нарушения прав человека на оккупированных территориях, насильственное изменение идентичности.

Однако представитель ГУР подчеркнул, что это не помогло стране-агрессорке добиться лояльности местного населения и установить над ним контроль.

Представитель ГУР подчеркнул, что российские спецслужбы выполняют роль карательных органов для устрашения украинского населения и подавления протестных настроений.

Они понимают, что убедить добровольно, обеспечить ли лояльность и поддержку украинцев на оккупированных территориях не смогли. Эта задача провалена. А это означает усиление дальнейшего давления на всех звеньях, включая учебные заведения, где отдельно во всех отчетах отмечается, что молодые украинцы на оккупированных территориях буквально ненавидят Путина, путинский режим и российских силовиков, не идут на сотрудничество, что вызывает отдельную волну репрессий, в частности , против детей и подростков, – отметил Юсов.

В свою очередь, представитель Центра национального сопротивления Сил специальных операций Украины рассказал, что уровень антироссийских настроений растет и на сегодняшний день на временно оккупированной территории составляет около 70%.

Для того чтобы преодолеть сопротивление местного населения, оккупанты применяют типовые геноцидные практики. Это этническая чистка и депортация украинцев с территории Украины, с временно оккупированных территорий. По разным данным, на сегодняшний день, например, во временно оккупированном Мариуполе уже находится около 50 тысяч россиян и представителей Центральной Азии. То есть украинцы депортированы. Обычно это депрессивные районы и оттуда же переведенные люди из России и стран Центральной Азии, - отметил спикер.

По его словам, смена этнических семян происходит во всех временно оккупированных Россией украинских городах, но россияне первоначальной целью делают большие города. В этой ситуации наибольшее количество людей завезено в Мариуполь.

При этом в первую очередь россияне наполняют оккупированные украинские города людьми с депрессивных российских территорий.

Им обещают качество "золотые горы" и высокие зарплаты, какие-то великие должности. Таким образом, заманивают их и завозят на территорию Украины, - отмечает спикер.

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