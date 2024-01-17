РФ ищет в Крыму наемников для отправки в страны Африки — ГУР

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, на оккупированных территориях, в частности в Крыму, Кремль ищет военных инструкторов для отправки в страны Африки.
Что известно о поисках РФ наемников в Крыму для отправки в Африку
В частности, подписание контрактов предлагают российским военным запасам, специалистам по обслуживанию систем противовоздушной обороны российского производства, военным морякам и некоторым другим специалистам военно-технической сферы.
Соглашения рассчитаны на несколько лет с месячной зарплатой, сравнимой с денежным довольствием российских оккупантов, воюющих против Украины.
В разведке уточнили, что целью отправки соответствующего контингента РФ видит расширение своего влияния в Африке.
Что известно о ситуации на оккупированных территориях
На оккупированных территориях Украины российские захватчики усиливают карательные меры и увеличивают численность состава силовых оккупационных структур из-за неспособности подготовить фарс с так называемым выбором российского президента.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил о росте украинского движения сопротивления на временно оккупированных Россией украинских территориях как в политическом плане, так и в плане реализации сложных боевых задач.
Представитель ГУР подчеркнул, что так называемое проведение президентских выборов на оккупированных россиянами украинских территориях являются больше действиями, направленными на распространение и усиление влияния своей пропаганды.
Это, по его словам, никак не повлияет на планы украинских военных по дальнейшему освобождению этих территорий.
Юсов признал факты геноцида и дерзкого нарушения прав человека на оккупированных территориях, насильственное изменение идентичности.
Однако представитель ГУР подчеркнул, что это не помогло стране-агрессорке добиться лояльности местного населения и установить над ним контроль.
Представитель ГУР подчеркнул, что российские спецслужбы выполняют роль карательных органов для устрашения украинского населения и подавления протестных настроений.
В свою очередь, представитель Центра национального сопротивления Сил специальных операций Украины рассказал, что уровень антироссийских настроений растет и на сегодняшний день на временно оккупированной территории составляет около 70%.
По его словам, смена этнических семян происходит во всех временно оккупированных Россией украинских городах, но россияне первоначальной целью делают большие города. В этой ситуации наибольшее количество людей завезено в Мариуполь.
При этом в первую очередь россияне наполняют оккупированные украинские города людьми с депрессивных российских территорий.
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