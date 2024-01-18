Россияне заявляют о масштабных отключениях света в оккупированном Крыму

Российские Telegram-каналы со ссылкой на жителей оккупированного Россией Крыма сообщают о масштабных отключениях света на территории полуострова.
Что известно о масштабных отключениях света в Крыму
Отмечается, что в настоящее время электроснабжение прекращено в большинстве крупных городов на территории полуострова.
В частности, местные жители сообщают, что без света остались Севастополь, Феодосия, Саки, Джанкои и Керчь.
Отмечается, что причиной исчезновения электроэнергии по предварительной информации указывается аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.
По словам местных жителей, в 18:05 якобы ошибочно сработало газовое оборудование на Балаклавской ТЭС, это повлекло за собой отключение двух энергоблоков.
Из-за отсутствия энергоснабжения на улицах городов произошел транспортный коллапс, из-за неисправных светофоров.
В "администрации" города Саки заявили, что большая часть города осталась без света из-за аварии на линии за пределами города.
Также остановились все насосные предприятия "Вода Крыма".
"Глава" Крыма Сергей Аксенов написал, что часть полуострова оказалась обесточена в результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС.
Западные аналитики прогнозируют битву за Крым в течение этого года
По словам бывшего президента Джеймстаунского фонда Гленн Ховарда в материале для издания The Hill, Черное море и Крым в этом году станут ключевыми аренами боя между Украиной и РФ.
Аналитик отмечает, что украинским военным очень важно добиться изоляции оккупированного Россией полуострова и вынудить военных преступников армии РФ в Крыму окончательно деградировать в военном плане.
Ховард отмечает, что Украина добилась молниеносного успеха в битве за Черное море против РФ в прошлом году.
В частности, украинские военные серьезно снизили боеспособность Черноморского флота РФ с использованием морских беспилотников и крылатых ракет британского производства Storm Shadow, заставив российские военные корабли уйти из бухты в Севастополе.
Недавно украинские военные также успешно уничтожили очередной корабль Черноморского флота "Новочеркасск, ставший свидетельством очередных потерь армии РФ, за 4 месяца потерявшей 20% собственного флота.
Украина фактически прекратила морскую блокаду и возобновила экспорт зерна и другого сырья из своего стратегического черноморского порта.
По словам Бена Ходжеса, бывшего командующего армией США в Европе, Крым является "решающей территорией войны".
Бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав повторил этот тезис.
Западные аналитики и бывшие военные сходятся во мнении, что для изоляции полуострова украинским военным необходимо уничтожить незаконно построенный Россией Керченский мост.
Его уничтожение существенно ограничило способность Москвы пополнять свои войска на юге Украины и значительно ослабило бы российские силы.
В частности, это позволило украинским военным в Запорожской области пробить себе путь сквозь вражеские линии обороны и выйти к границам с Крымом.
Украинские линии фронта в Роботином сейчас находятся всего в 70 милях от Азовского побережья.
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