Россияне заявляют о масштабных отключениях света в оккупированном Крыму

Российские Telegram-каналы со ссылкой на жителей оккупированного Россией Крыма сообщают о масштабных отключениях света на территории полуострова.

Что известно о масштабных отключениях света в Крыму

Отмечается, что в настоящее время электроснабжение прекращено в большинстве крупных городов на территории полуострова.

В частности, местные жители сообщают, что без света остались Севастополь, Феодосия, Саки, Джанкои и Керчь.

Отмечается, что причиной исчезновения электроэнергии по предварительной информации указывается аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.

По словам местных жителей, в 18:05 якобы ошибочно сработало газовое оборудование на Балаклавской ТЭС, это повлекло за собой отключение двух энергоблоков.

Из-за отсутствия энергоснабжения на улицах городов произошел транспортный коллапс, из-за неисправных светофоров.

Отключенные потребители: Балаклава, б. Казачья, б. Тростниковая, Фиолент, центральная часть города, ул. Ленина, ул. Б. Морская. Все оперативные бригады работают на месте. В течение часа энергоснабжение будет возобновлено, – заявил руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев. Поделиться

В "администрации" города Саки заявили, что большая часть города осталась без света из-за аварии на линии за пределами города.

Также остановились все насосные предприятия "Вода Крыма".

"Глава" Крыма Сергей Аксенов написал, что часть полуострова оказалась обесточена в результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС.

Западные аналитики прогнозируют битву за Крым в течение этого года

По словам бывшего президента Джеймстаунского фонда Гленн Ховарда в материале для издания The Hill, Черное море и Крым в этом году станут ключевыми аренами боя между Украиной и РФ.

Аналитик отмечает, что украинским военным очень важно добиться изоляции оккупированного Россией полуострова и вынудить военных преступников армии РФ в Крыму окончательно деградировать в военном плане.

Ховард отмечает, что Украина добилась молниеносного успеха в битве за Черное море против РФ в прошлом году.

В частности, украинские военные серьезно снизили боеспособность Черноморского флота РФ с использованием морских беспилотников и крылатых ракет британского производства Storm Shadow, заставив российские военные корабли уйти из бухты в Севастополе.

Недавно украинские военные также успешно уничтожили очередной корабль Черноморского флота "Новочеркасск, ставший свидетельством очередных потерь армии РФ, за 4 месяца потерявшей 20% собственного флота.

Украина фактически прекратила морскую блокаду и возобновила экспорт зерна и другого сырья из своего стратегического черноморского порта.

Следующим шагом в Черном море для Запада является помощь Киеву нацелиться на Крым – незаконно аннексированный Россией в 2014 году – и прервать материально-технический путь России для ее сил, действующих на юге Украины, – отмечает Ховард. Поделиться

По словам Бена Ходжеса, бывшего командующего армией США в Европе, Крым является "решающей территорией войны".

Бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав повторил этот тезис.

Западные аналитики и бывшие военные сходятся во мнении, что для изоляции полуострова украинским военным необходимо уничтожить незаконно построенный Россией Керченский мост.

Его уничтожение существенно ограничило способность Москвы пополнять свои войска на юге Украины и значительно ослабило бы российские силы.

В частности, это позволило украинским военным в Запорожской области пробить себе путь сквозь вражеские линии обороны и выйти к границам с Крымом.

Украинские линии фронта в Роботином сейчас находятся всего в 70 милях от Азовского побережья.