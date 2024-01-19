Буданов заявив про посилення ударів по окупантах у Криму ― FT

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про нинішнє становище держави-агресора та найближчі пріоритети у російсько-українській війні, одним з яких залишаються активні бойові дії ГУР та ЗСУ у Криму.

Атаки по окупантах у Криму продовжаться – Буданов

Керівник української спецслужби наголосив на необхідності продовжувати тиск на Росію, зокрема в Криму – атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації.

Про це Кирило Буданов повідомив у коментарі для видання Financial Times.

Наші підрозділи [минулого року] неодноразово входили до Криму, – нагадав Кирило Буданов, додавши, що активні дії спецпризначенців триватимуть і надалі. Поширити

Як пояснив начальник ГУР МО України, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові.

У росіян нічого не вийшло на Східному фронті – Буданов

За словами керівника ГУР МОУ, спроби росіян наступати на східному фронті, які тривають з осені 2023 року, наразі не дали жодного прориву.

Остання їхня спроба [наступати] триває вже два місяці. Фактично, безрезультатно, – сказав Буданов. Поширити

Також він повідомив, що чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою в останні декілька тижнів значно зросла.

Кирило Буданов висловив сумнів у спроможності терористичної Москви еквівалентно покривати втрати своїх військ і снарядів, навіть за підтримки Північної Кореї.