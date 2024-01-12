Буданов заявив про готовність України до рішучих дій

Попри невтішні прогнози іноземних журналістів та аналітиків щодо розвитку російсько-української війни, глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна не збирається здаватися та готова до рішучих дій.

Буданов оцінив ситуацію на фронті станом на січень 2024

В новому інтерв’ю для видання Le Monde шеф української розвідки підбив підсумки 2023 року, оцінив нинішнє становище армії РФ, а також назвав фактори, що можуть різко змінити ситуацію на полі бою.

За словами Кирила Буданова, масовані ракетні удари з боку РФ можна пояснити бажанням Кремля оголосити 2023 рік «переможним».

Однак, що важливо розуміти, реальних воєнних успіхів російська армія досягти не змогла.

Також глава ГУР звернув увагу на недоліки російських ракет. Ні для кого не секрет, що вони часто промахуються.

На кожний удар ворога Україна дає потужну відповідь, атакуючи військові об’єкти ворога.

Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів. Поширити

Безпілотники та міни змінюють хід російсько-української війни

Як зауважує Кирило Буданов, активне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій.

Також важливим фактором залишається щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.

Ми знаємо рішення для безпілотників ― це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання. Поширити

Україна здобула перемогу у Чорному морі

Глава ГУР також нагадує про те, що північна частина Чорного моря наразі знаходиться під контролем України, як і газовидобувні платформи.

Окрім того, наголошується, що морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики.

Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії. Поширити

Як уже згадувалося раніше, минулого року бійцям ГУР вдалося висадитися на територію тимчасово окупованого Криму, попри те, що багато людей вважали такі операції неможливими.

Економіка РФ ще довго може функціонувати на тлі війни

За словами Кирила Буданова, усі були переконані в тому, що у РФ сильна армія, але слабка економіка. Проте все навпаки. Армія слабка.

Економіка (РФ - ред.) може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго. Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки Росії: енергетику, металургію і фінансову систему загалом. Поширити

Що може переломити ситуацію на фронті

Глава ГУР наголошує, що нашій армії потрібно більше снарядів і артилерійських систем.

Як зазначає Кирило Буданов, йдеться не лише про сучасні технології.