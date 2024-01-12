Буданов заявил о готовности Украины к решительным действиям

Несмотря на неутешительные прогнозы иностранных журналистов и аналитиков касательно развития российско-украинской войны, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина не собирается сдаваться и готова к решительным действиям.

Буданов оценил ситуацию на фронте по состоянию на январь 2024 года

В новом интервью для издания Le Monde шеф украинской разведки подвел итоги 2023, оценил нынешнее положение армии РФ, а также назвал факторы, которые могут резко изменить ситуацию на поле боя.

По словам Кирилла Буданова, массированные ракетные удары со стороны РФ можно объяснить желанием Кремля объявить 2023 год победным.

Однако, что важно понимать, реальных военных успехов российская армия добиться не смогла.

Также глава ГУР указал на недостатки российских ракет. Ни для кого не секрет, что они часто промахиваются.

На каждый удар врага Украина дает мощный ответ, атакуя военные объекты врага.

Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 наблюдаем увеличение количества произведенных Россией боеприпасов. В то же время, отмечаем снижение качества этих снарядов. Поделиться

Беспилотники и мины меняют ход русско-украинской войны

Как отмечает Кирилл Буданов, активное применение беспилотников обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций.

Также немаловажным фактором остается плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны.

Мы знаем решение для беспилотников – это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование. Поделиться

Украина одержала победу в Черном море

Глава ГУР также напоминает о том, что северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы.

Кроме того, указано, что морские экспортные коридоры, очень важные для нашей экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски.

Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, так что россиянам спешно пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, в прошлом году бойцам ГУР удалось высадиться на территорию временно оккупированного Крыма, несмотря на то, что многие считали такие операции невозможными.

Экономика РФ еще долго может функционировать на фоне войны

По словам Кирилла Буданова, все были убеждены в том, что у РФ сильная армия, но слабая экономика. Однако все наоборот. Армия слабая.

Экономика (РФ – ред.) может быть слабой, но страна отнюдь не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго. Нынешних западных санкций недостаточно. Они должны были бы затронуть основные сектора экономики России: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом. Поделиться

Что может переломить ситуацию на фронте

Глава ГУР отмечает, что нашей армии нужно больше снарядов и артиллерийских систем.

Как отмечает Кирилл Буданов, речь идет не только о современных технологиях.