Буданов раскрыл новую стратегию России во время войны с Украиной

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, не отпуская из плена бойцов “Азова”. Об этом предупредил глава ГУР Кирилл Буданов.
РФ начала новую коварную игру против Украины
По словам шефа украинской разведки, поскольку Россия не может добиться успехов на поле боя, то решила попытаться расколоть украинский народ изнутри.
В Кремле прекрасно знают, что вопрос освобождения "азовцев" из плена очень важен и болезнен для наших людей, поэтому прибегают к манипуляциям.
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Глава ГУР убежден, что бойцов "Азова" удастся освободить
Шеф украинской разведки просит не забывать, что даже командиров полка "Азов" удалось вернуть в Украину, несмотря на то, что большинство наших людей считали это нереальным и невозможным.
По его словам, украинские власти применяют абсолютно все рычаги влияния, чтобы вернуть наших людей домой.
Однако глава ГУР не имеет права раскрывать формы и методы.
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