Буданов раскрыл новую стратегию России во время войны с Украиной

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, не отпуская из плена бойцов “Азова”. Об этом предупредил глава ГУР Кирилл Буданов.

РФ начала новую коварную игру против Украины

По словам шефа украинской разведки, поскольку Россия не может добиться успехов на поле боя, то решила попытаться расколоть украинский народ изнутри.

В Кремле прекрасно знают, что вопрос освобождения "азовцев" из плена очень важен и болезнен для наших людей, поэтому прибегают к манипуляциям.

Россия ведет свою привычную игру, она пытается разыграть карту, скажем так, социально сложных в их понимании слоев нашего населения, к которым можно отнести вопрос "Азова". Потому что натянут очень сильно этот вопрос, в обществе воспринимается очень болезненно. И они мечтают о том, что игра на этой тематике даст им какую-то пользу в вопросах дестабилизации в нашей стране. Это не так, – отметил Кирилл Буданов. Поделиться

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Глава ГУР убежден, что бойцов "Азова" удастся освободить

Шеф украинской разведки просит не забывать, что даже командиров полка "Азов" удалось вернуть в Украину, несмотря на то, что большинство наших людей считали это нереальным и невозможным.

Но факты говорят сами за себя. И со временем будут освобождены все. Но еще раз хочу подчеркнуть: первое, никто нам ничего не должен, как и мы им; второе: мы находимся в состоянии открытой войны. Это сложный вопрос. Каждый обмен – это отдельная операция, чисто операция, – объясняет Кирилл Буданов. Поделиться

По его словам, украинские власти применяют абсолютно все рычаги влияния, чтобы вернуть наших людей домой.

Однако глава ГУР не имеет права раскрывать формы и методы.