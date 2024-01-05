Имеет ли Украина право запретить российским пленным звонить домой — видео

В преддверии Нового года на сайте президента появилась петиция о запрете российским военнопленным звонить своим родным. Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал журналисту online.ua, отвечает ли это Женевским конвенциям.
Украина позволяет россиянам звонить домой
Петр Яценко говорит, что Украина подписала Третью Женевскую конвенцию, а в прошлом году Украина шагнула вперед.
Все российские пленники имеют возможность позвонить домой и сказать, что они в плену, назвать свой лицевой счет на который их родные могут выслать деньги на покупку определенных вещей.
По словам представителя КШВОВ, Украина платит за эти звонки достаточно внушительные суммы, потому что они не дешевые. Частично они покрываются из денег, которые зарабатывают военнопленные, но не все они зарабатывают достаточно и не всем им родственники присылают достаточно денег.
Яценко говорит, что логично, что общественность начала возмущаться и говорить: давайте если с той стороны нет возможности звонить, прекращать звонки.
Выполнение Украиной Женевских конвенций на хорошем уровне свидетельствует и Международный комитет Красного Креста, и международные и украинские журналисты, которые ездят и смотрят, какие условия россияне имеют.
Представитель КШВОВ говорит, что Украина и воюет на самом деле за это отличие.
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