Имеет ли Украина право запретить российским пленным звонить домой — видео

В преддверии Нового года на сайте президента появилась петиция о запрете российским военнопленным звонить своим родным. Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал журналисту online.ua, отвечает ли это Женевским конвенциям.

Украина позволяет россиянам звонить домой

Петр Яценко говорит, что Украина подписала Третью Женевскую конвенцию, а в прошлом году Украина шагнула вперед.

Мы сказали, что мы позволим российским военнопленным по IP-телефонии регулярно связываться со своими родными. Это было примерно от 5 до 15 минут на определенный период времени. Если меньше военнопленных это чаще происходит. Если больше военнопленных, как сейчас, это происходит реже. Поделиться

Все российские пленники имеют возможность позвонить домой и сказать, что они в плену, назвать свой лицевой счет на который их родные могут выслать деньги на покупку определенных вещей.

Так же очень много вещей прописано в Женевских конвенциях, и мы не можем их нарушить. IP-телефония там, очевидно, не прописана. Это добрая воля Украины. Поделиться

По словам представителя КШВОВ, Украина платит за эти звонки достаточно внушительные суммы, потому что они не дешевые. Частично они покрываются из денег, которые зарабатывают военнопленные, но не все они зарабатывают достаточно и не всем им родственники присылают достаточно денег.

Мы надеялись, что Россия позволит связываться с родными. И она в конце концов начала разрешать связываться с родными, но очень таким извращенным способом. То есть, это не звонки, не нормальный разговор, это идет пропаганда. Поделиться

Яценко говорит, что логично, что общественность начала возмущаться и говорить: давайте если с той стороны нет возможности звонить, прекращать звонки.

Это вопрос к переговорам и если с той стороны не готовы к этому, то, конечно, мы свободны в том, чтобы прекратить такую возможность. Потому что все остальное то, что прописано в Женевских конвенциях, мы выполняем. Поделиться

Выполнение Украиной Женевских конвенций на хорошем уровне свидетельствует и Международный комитет Красного Креста, и международные и украинские журналисты, которые ездят и смотрят, какие условия россияне имеют.

Представитель КШВОВ говорит, что Украина и воюет на самом деле за это отличие.