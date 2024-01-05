Чи має право Україна заборонити російським полоненим телефонувати додому — відео

Напередодні Нового року на сайті президента з'явилася петиція про заборону російським військовополоненим телефонувати до своїх рідних. Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів журналісту online.ua, чи відповідає це Женевським конвенціям.

Україна дозволяє росіянам телефонувати додому

Петро Яценко каже, що Україна підписала Третю Женевську конвенцію, а минулого року зробила крок вперед.

Ми сказали, що ми дозволимо російським військовополоненим по IP-телефонії регулярно зв'язуватися зі своїми рідними. Це було приблизно від 5 до 15 хвилин на певний період часу. Якщо менше військовополонених, це частіше відбувається. Якщо більше військовополонених, як зараз, то це відбувається рідше. Поширити

Всі російські полонені мають можливість подзвонити додому і сказати, що вони в полоні, назвати свій особовий рахунок на який їхні рідні можуть вислати гроші на купівлю певних речей.

Так само дуже багато речей є прописаними в Женевських конвенціях, і ми не можемо їх порушити. IP-телефонія там, очевидно, не прописана. Це — добра воля України. Поширити

За словами представника КШППВ, Україна платить за ці дзвінки досить значні суми, тому що вони не дешеві. Частково вони покриваються з тих грошей, які заробляють військовополонені, але не всі вони заробляють достатньо і не всім їм родичі присилають достатньо грошей.

Ми сподівалися на те, що Росія дозволить зв'язуватися з рідними. І вона зрештою почала дозволяти зв'язуватися з рідними, але в дуже такий збочений спосіб. Тобто це не дзвінки, не нормальна розмова, це йде пропаганда. Поширити

Яценко каже, що логічно, що громадськість почала обурюватися і говорити: давайте, якщо з того боку немає можливості дзвонити, припиняти дзвінки.

Це питання до перемовин і якщо з того боку не готові до цього, то звісно, ми вільні в тому, щоб таку можливість припинити. Тому що все решта, те, що прописано в Женевських конвенціях, ми виконуємо. Поширити

Виконання Україною Женевських конвенцій на хорошому рівні засвідчує і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і міжнародні та українські журналісти, які їздять та дивляться, які умови мають росіяни.

Представник КШППВ каже, що Україна і воює насправді за цю відмінність.