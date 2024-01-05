Чи має право Україна заборонити російським полоненим телефонувати додому — відео

Напередодні Нового року на сайті президента з'явилася петиція про заборону російським військовополоненим телефонувати до своїх рідних. Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів журналісту online.ua, чи відповідає це Женевським конвенціям.
Україна дозволяє росіянам телефонувати додому
Петро Яценко каже, що Україна підписала Третю Женевську конвенцію, а минулого року зробила крок вперед.
Всі російські полонені мають можливість подзвонити додому і сказати, що вони в полоні, назвати свій особовий рахунок на який їхні рідні можуть вислати гроші на купівлю певних речей.
За словами представника КШППВ, Україна платить за ці дзвінки досить значні суми, тому що вони не дешеві. Частково вони покриваються з тих грошей, які заробляють військовополонені, але не всі вони заробляють достатньо і не всім їм родичі присилають достатньо грошей.
Яценко каже, що логічно, що громадськість почала обурюватися і говорити: давайте, якщо з того боку немає можливості дзвонити, припиняти дзвінки.
Виконання Україною Женевських конвенцій на хорошому рівні засвідчує і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і міжнародні та українські журналісти, які їздять та дивляться, які умови мають росіяни.
Представник КШППВ каже, що Україна і воює насправді за цю відмінність.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-