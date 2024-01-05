Буданов розкрив нову стратегію Росії під час війни з Україною

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, не відпускаючи з полону бійців Азову. Про це попередив глава ГУР Кирило Буданов.

РФ розпочала нову підступну гру проти України

За словами шефа української розвідки, оскільки Росія не може досягти успіхів на полі бою, то вирішила спробувати розколоти український народ зсередини.

У Кремлі чудово знають, що питання звільнення “азовців” з полону дуже важливе та болісне для наших людей, тому вдаються до маніпуляцій.

Росія веде свою звичну гру, вона намагається розіграти карту, скажімо так, соціально складних у їхньому розумінні верств нашого населення, до яких можна віднести питання "Азову". Тому що натягнуте дуже сильно це питання, в суспільстві сприймається дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації в нашій країні. Це не так, - зазначив Кирило Буданов. Поширити

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Глава ГУР переконаний, що бійців “Азову” вдасться звільнити

Шеф української розвідки просить не забувати про те, що навіть командирів полку "Азов" вдалося повернути в Україну, попри те, що більшість наших людей вважали це нереальним та неможливим.

Але факти говорять самі за себе. І з часом будуть витягнуті всі. Але ще раз хочу наголосити: перше, ніхто нам нічого не винен, як і ми їм; друге. Ми перебуваємо в стані відкритої війни. Це складне питання. Кожний обмін – це окрема операція, суто операція, - пояснює Кирило Буданов. Поширити

За його словами, українська влада застосовує абсолютно усі важелі впливу, щоб повернути наших людей додому.

Однак глава ГУР не має права розкривати форми і методи.