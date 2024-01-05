Як РФ перетворює українських полонених на психологічну зброю — відео

За час повномасштабної війни в російському полоні опинилися тисячі українців: як військових, так і цивільних. Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів журналісту online.ua, як влада РФ намагається розхитати ситуацію в Україні за допомогою наших бранців.

Росія хоче маніпулювати настроями в Україні, використовуючи полонених

За словами Петра Яценка, кожна друга українська родина отримувала дзвінки, під час яких наші полонені військові закликали до мітингів в країні, оскільки росіяни змушували їх говорите те, що потрібно Кремля для дестабілізації України.

Вони почали надходити ще в 22-му році, але це не було так масово. Якщо ви коли-небудь залишали свої контакти на невідомих сайтах, Telegram-каналах, з дуже високою ймовірністю ви отримаєте якесь повідомлення чи дзвінок з тієї сторони. Є такі військові підрозділи, родичі, які фактично масово отримують такі дзвінки і повідомлення, і ця робота з російської сторони велася ще давно. Поширити

Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зазначає, що після відтермінування обмінів росіяни знову активізувалися, тому українцям потрібно бути зараз максимально пильними.

Рідним полонених важко себе контролювати, коли вони чують голос коханої людини вперше за декілька місяців, або й років.

Саме на емоціях й намагається зіграти наш ворог.

Ці всі наші військові полонені, які знаходяться в російських місцях утримання. Наратив в них один і той самий. Тобто, ми розуміємо, що це організована кампанія. Наратив такий, що, мовляв, подивіться: мене готові обміняти, але нібито Україна не хоче забирати. І ви маєте тиснути на уряд, ви маєте робити якісь акції. Поширити

Що не можна робити рідним та знайомим полонених та зниклих безвісти

За словами Петра Яценка, раніше вкрай популярною була практика, коли рідні намагались якось розрекламувати свого близького і дати в ЗМІ інформацію про нього.

До прикладу, фото, вид діяльності, бойові заслуги. Навіть розкривали інформацію про те, що конкретний боєць був снайпером.

Що важливо розуміти, це могло абсолютно відрізнятися від тих даним, які про себе повідомив наш оборонець в полоні.