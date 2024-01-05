Як РФ перетворює українських полонених на психологічну зброю — відео

За час повномасштабної війни в російському полоні опинилися тисячі українців: як військових, так і цивільних. Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів журналісту online.ua, як влада РФ намагається розхитати ситуацію в Україні за допомогою наших бранців.
Росія хоче маніпулювати настроями в Україні, використовуючи полонених
За словами Петра Яценка, кожна друга українська родина отримувала дзвінки, під час яких наші полонені військові закликали до мітингів в країні, оскільки росіяни змушували їх говорите те, що потрібно Кремля для дестабілізації України.
Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зазначає, що після відтермінування обмінів росіяни знову активізувалися, тому українцям потрібно бути зараз максимально пильними.
Рідним полонених важко себе контролювати, коли вони чують голос коханої людини вперше за декілька місяців, або й років.
Саме на емоціях й намагається зіграти наш ворог.
Що не можна робити рідним та знайомим полонених та зниклих безвісти
За словами Петра Яценка, раніше вкрай популярною була практика, коли рідні намагались якось розрекламувати свого близького і дати в ЗМІ інформацію про нього.
До прикладу, фото, вид діяльності, бойові заслуги. Навіть розкривали інформацію про те, що конкретний боєць був снайпером.
Що важливо розуміти, це могло абсолютно відрізнятися від тих даним, які про себе повідомив наш оборонець в полоні.
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