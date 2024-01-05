Латвія попередила Захід про плани РФ після поразки у війні з Україною

На переконання глави МЗС Латвії Кріш’яніса Каріньша, Росія буде продовжувати розхитувати стабільність на міжнародній арені навіть після того, коли програє війну проти України.
У Латвії вважають, що РФ не зупиниться після поразки в Україні
Кріш’яніс Каріньш вкотре закликав міжнародну спільноту не забувати про те, що Росія має "імперіалістичну ідеологію", а це означає, що вона нікуди не зникне, як би не розвивалася російсько-українська війна та чим би вона не закінчилася.
Окрім того, він закликає НАТО нарешті посилити потенціал та оперативну сумісність оборонної промисловості блоку.
За словами Кріш’яніса Каріньша, одразу після завершення війни в Україні військова машина РФ почне перебудовуватися.
Влада Латвії хоче бачити Україну членом НАТО якомога раніше
Як вважає Кріш’яніс Каріньш, члени Альянсу повинні проголосувати за вступ України у блок після завершення війни, оскільки це є важливою частиною стратегії стримування Росії.
Він також вкотре нагадав, що РФ стала проблемою для всього світу, а не лише для українського народу.
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