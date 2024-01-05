Латвія попередила Захід про плани РФ після поразки у війні з Україною
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Латвія попередила Захід про плани РФ після поразки у війні з Україною

Кріш’яніс Каріньш
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Джерело:  Financial Times

На переконання глави МЗС Латвії Кріш’яніса Каріньша, Росія буде продовжувати розхитувати стабільність на міжнародній арені навіть після того, коли програє війну проти України.

У Латвії вважають, що РФ не зупиниться після поразки в Україні

Кріш’яніс Каріньш вкотре закликав міжнародну спільноту не забувати про те, що Росія має "імперіалістичну ідеологію", а це означає, що вона нікуди не зникне, як би не розвивалася російсько-українська війна та чим би вона не закінчилася.

Росія не зупиниться, Росію можна лише зупинити. Зупинка Росії в Україні не означає, що це кінець. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Це те, що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії, – попередив латвійський дипломат.

Окрім того, він закликає НАТО нарешті посилити потенціал та оперативну сумісність оборонної промисловості блоку.

За словами Кріш’яніса Каріньша, одразу після завершення війни в Україні військова машина РФ почне перебудовуватися.

Вона буде шукати способи спровокувати, створити труднощі на своїх кордонах. Ми це знаємо. Ми повинні переконатися з боку НАТО, що ймовірність будь-яких інцидентів просто виключена, завдяки нашій рішучості, нашим інвестиціям в оборону, – зазначив глава дипломатичного відомства Латвії.

Влада Латвії хоче бачити Україну членом НАТО якомога раніше

Як вважає Кріш’яніс Каріньш, члени Альянсу повинні проголосувати за вступ України у блок після завершення війни, оскільки це є важливою частиною стратегії стримування Росії.

Він також вкотре нагадав, що РФ стала проблемою для всього світу, а не лише для українського народу.

Якщо Україна поверне собі свою територію, Росія все одно буде загрозою. Це означає, що ми повинні налаштувати наше мислення на довгострокову перспективу, – наголосив глава МЗС Латвії.

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