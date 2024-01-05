Латвия предупредила Запад о планах РФ после поражения в войне с Украиной

По убеждению главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, Россия будет продолжать расшатывать стабильность на международной арене даже после того, как проиграет войну против Украины.

В Латвии считают, что РФ не остановится после поражения в Украине

Кришьянис Кариньш в очередной раз призвал международное сообщество не забывать о том, что у России есть "империалистическая идеология", а это значит, что она никуда не исчезнет, как бы ни развивалась российско-украинская война и чем бы она не закончилась.

Россия не остановится, Россию можно только остановить. Остановка России в Украине не значит, что это конец. Это просто значит, что нам придется продолжать. Это важно для НАТО: нам придется работать над долгосрочной стратегией сдерживания России, – предупредил латвийский дипломат. Поделиться

Кроме того, он призывает НАТО наконец-то усилить потенциал и оперативную совместимость оборонной промышленности блока.

По словам Кришьяниса Кариньша, сразу после завершения войны в Украине военная машина РФ начнет перестраиваться.

Она будет искать способы спровоцировать, создать затруднения на своих границах. Мы это знаем. Мы должны убедиться со стороны НАТО, что вероятность любых инцидентов просто исключена благодаря нашей решимости, нашим инвестициям в оборону, – отметил глава дипломатического ведомства Латвии. Поделиться

Власти Латвии хотят видеть Украину членом НАТО как можно раньше

Как считает Кришьянис Кариньш, члены Альянса должны проголосовать за вступление Украины в блок после завершения войны, поскольку это важная часть стратегии сдерживания России.

Он также напомнил, что РФ стала проблемой для всего мира, а не только для украинского народа.