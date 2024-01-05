Латвия предупредила Запад о планах РФ после поражения в войне с Украиной

По убеждению главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, Россия будет продолжать расшатывать стабильность на международной арене даже после того, как проиграет войну против Украины.
В Латвии считают, что РФ не остановится после поражения в Украине
Кришьянис Кариньш в очередной раз призвал международное сообщество не забывать о том, что у России есть "империалистическая идеология", а это значит, что она никуда не исчезнет, как бы ни развивалась российско-украинская война и чем бы она не закончилась.
Кроме того, он призывает НАТО наконец-то усилить потенциал и оперативную совместимость оборонной промышленности блока.
По словам Кришьяниса Кариньша, сразу после завершения войны в Украине военная машина РФ начнет перестраиваться.
Власти Латвии хотят видеть Украину членом НАТО как можно раньше
Как считает Кришьянис Кариньш, члены Альянса должны проголосовать за вступление Украины в блок после завершения войны, поскольку это важная часть стратегии сдерживания России.
Он также напомнил, что РФ стала проблемой для всего мира, а не только для украинского народа.
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