Латвия заблокировала сайты с "орбиты" российского "Яндекса"

NEPLP Латвии еще 7 апреля 2022 решил ограничить доступ в стране к сайту yandex.ru и его зеркальных сайтов. Теперь заблокированы все сайты, связанные с Яндексом.
Латвия продолжила блокировку российского "Яндекса"
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии закрыл доступ в стране ко всем сайтам, связанным с российской технологической группой "Яндекс".
Об этом сообщает Delfi.
Как заявил в Twitter (X) глава NEPLP Ивар Аболиньш, в будущем закроют доступ и к Yandex Music, предоставляющему бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, создаваемому в РФ подсанкционными лицами.
NEPLP 7 апреля 2022 решил ограничить доступ в Латвии к сайту yandex.ru и его зеркальных сайтов.
"Яндекс" не согласился с решением регулятора и подал апелляцию в Административный районный суд, который 29 февраля 2024 рассмотрит заявление в письменном порядке.
Ранее в Финляндии был снят временный запрет на передачу российской технологической группе "Яндекс" и ее голландскому партнеру Ridetech персональных данных пользователей приложения для вызова такси Yango, принадлежащего компании РФ.
До этого Госдеп США объявил о введении санкций против ряда российских чиновников в рамках усилий, направленных на то, чтобы возложить ответственность на тех россиян, которые способствуют незаконной войне России. Речь идет в частности об Алексее Кудрине, советнике по корпоративному развитию российской компании "Яндекс", тесно связанному с Владимиром Путиным.
Почему "Яндекс" становится популярным в ЕС
Рост популярности российского поисковика произошел после того, как ЕС издал антимонопольное предписание.
Это привело к тому, что компания Alphabet Inc. Google предложила пользователям телефонов с операционной системой Android выбрать конкурирующие приложения для поиска в Интернете.
Яндекс появляется на «экране выбора» – позволяя пользователям смартфонов Android выбрать желаемую поисковую систему в 23 странах Европы.
Недавно Яндекс поднялся в пятерку лучших вариантов поиска на Android в Германии, Италии, Чехии и Дании.
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