Латвия заблокировала сайты с "орбиты" российского "Яндекса"

NEPLP Латвии еще 7 апреля 2022 решил ограничить доступ в стране к сайту yandex.ru и его зеркальных сайтов. Теперь заблокированы все сайты, связанные с Яндексом.

Латвия продолжила блокировку российского "Яндекса"

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии закрыл доступ в стране ко всем сайтам, связанным с российской технологической группой "Яндекс".

Об этом сообщает Delfi.

Как заявил в Twitter (X) глава NEPLP Ивар Аболиньш, в будущем закроют доступ и к Yandex Music, предоставляющему бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, создаваемому в РФ подсанкционными лицами.

NEPLP 7 апреля 2022 решил ограничить доступ в Латвии к сайту yandex.ru и его зеркальных сайтов.

"Яндекс" не согласился с решением регулятора и подал апелляцию в Административный районный суд, который 29 февраля 2024 рассмотрит заявление в письменном порядке.

Ранее в Финляндии был снят временный запрет на передачу российской технологической группе "Яндекс" и ее голландскому партнеру Ridetech персональных данных пользователей приложения для вызова такси Yango, принадлежащего компании РФ.

До этого Госдеп США объявил о введении санкций против ряда российских чиновников в рамках усилий, направленных на то, чтобы возложить ответственность на тех россиян, которые способствуют незаконной войне России. Речь идет в частности об Алексее Кудрине, советнике по корпоративному развитию российской компании "Яндекс", тесно связанному с Владимиром Путиным.

Почему "Яндекс" становится популярным в ЕС

Рост популярности российского поисковика произошел после того, как ЕС издал антимонопольное предписание.

Это привело к тому, что компания Alphabet Inc. Google предложила пользователям телефонов с операционной системой Android выбрать конкурирующие приложения для поиска в Интернете.

Яндекс появляется на «экране выбора» – позволяя пользователям смартфонов Android выбрать желаемую поисковую систему в 23 странах Европы.

Недавно Яндекс поднялся в пятерку лучших вариантов поиска на Android в Германии, Италии, Чехии и Дании.