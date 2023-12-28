Латвия заблокировала сайты с "орбиты" российского "Яндекса"
Категория
Мир
Дата публикации

Латвия заблокировала сайты с "орбиты" российского "Яндекса"

Латвия
Читати українською

NEPLP Латвии еще 7 апреля 2022 решил ограничить доступ в стране к сайту yandex.ru и его зеркальных сайтов. Теперь заблокированы все сайты, связанные с Яндексом.

Латвия продолжила блокировку российского "Яндекса"

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии закрыл доступ в стране ко всем сайтам, связанным с российской технологической группой "Яндекс".

Об этом сообщает Delfi.

Как заявил в Twitter (X) глава NEPLP Ивар Аболиньш, в будущем закроют доступ и к Yandex Music, предоставляющему бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, создаваемому в РФ подсанкционными лицами.

NEPLP 7 апреля 2022 решил ограничить доступ в Латвии к сайту yandex.ru и его зеркальных сайтов.

"Яндекс" не согласился с решением регулятора и подал апелляцию в Административный районный суд, который 29 февраля 2024 рассмотрит заявление в письменном порядке.

Ранее в Финляндии был снят временный запрет на передачу российской технологической группе "Яндекс" и ее голландскому партнеру Ridetech персональных данных пользователей приложения для вызова такси Yango, принадлежащего компании РФ.

До этого Госдеп США объявил о введении санкций против ряда российских чиновников в рамках усилий, направленных на то, чтобы возложить ответственность на тех россиян, которые способствуют незаконной войне России. Речь идет в частности об Алексее Кудрине, советнике по корпоративному развитию российской компании "Яндекс", тесно связанному с Владимиром Путиным.

Почему "Яндекс" становится популярным в ЕС

Рост популярности российского поисковика произошел после того, как ЕС издал антимонопольное предписание.

Это привело к тому, что компания Alphabet Inc. Google предложила пользователям телефонов с операционной системой Android выбрать конкурирующие приложения для поиска в Интернете.

Яндекс появляется на «экране выбора» – позволяя пользователям смартфонов Android выбрать желаемую поисковую систему в 23 странах Европы.

Недавно Яндекс поднялся в пятерку лучших вариантов поиска на Android в Германии, Италии, Чехии и Дании.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В сеть слили исходные коды более 10 сервисов "Яндекса" — что это значит
В сеть слили исходные коды более 10 сервисов "Яндекса" — что это значит
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Под выборы президента. Российские власти хотят национализировать "Яндекс" – ISW
Под выборы президента. Российские власти хотят национализировать "Яндекс" – ISW
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Европе неожиданно возросла популярность российского поисковика "Яндекс". Известна причина
Яндекс

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.