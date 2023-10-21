В Европе неожиданно возросла популярность российского поисковика "Яндекс". Известна причина

Антимонопольные законы Европейского Союза на счет Google привели к непредсказуемому следствию: повышение популярности "Яндекса" – любимой поисковой системы РФ, распространяющей кремлевскую пропаганду о вторжении в Украину.

Почему "Яндекс" становится популярным в ЕС

Рост популярности российского поисковика произошел после того, как ЕС издал антимонопольное предписание.

Это привело к тому, что компания Alphabet Inc. Google предложила пользователям телефонов с операционной системой Android выбрать конкурирующие приложения для поиска в Интернете.

Яндекс появляется на «экране выбора» – позволяя пользователям смартфонов Android выбрать желаемую поисковую систему в 23 странах Европы.

Недавно Яндекс поднялся в пятерку лучших вариантов поиска на Android в Германии, Италии, Чехии и Дании.

Настоящая обеспокоенность состоит в том, что Яндексу, поисковой системе с четкими связями с Кремлем, все еще разрешено работать на нашем рынке ЕС. Вопрос не в экране выбора, а в том, что Яндекс все еще один из вариантов, который можно выбрать, — сказала Стефани Йон-Куртен, либеральный член Европейского парламента. Поделиться

ЕС обвинил Яндекс в распространении пропаганды РФ

В сентябрьском обновлении санкционного списка ЕС обвинил компанию в «ответственности за продвижение государственных медиа и нарративов в результатах поиска, а также за снижение рейтинга и удаление контента, который критикует Кремль, например контента, связанного с войной России против Украины».

Основатель компании Аркадий Волож попал под санкции ЕС в июне 2022 года из-за поддержки Яндексом российской пропаганды и нарративов Кремля по поводу войны.

В прошлом году Яндекс объявил, что хочет отказаться от российского бизнеса в обмен на деньги и лицензии на развитие международных проектов.