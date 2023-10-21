У Європі неочікувано зросла популярність російського пошуковика "Яндекс". Відома причина

Антимонопольні закони Європейського Союзу щодо Google призвели до непередбаченого наслідку: підвищення популярності "Яндексу" - улюбленої пошукової системи РФ, яка поширює кремлівську пропаганду про вторгнення в Україну.
Чому "Яндекс" стає популярним в ЄС
Зростання популярності російського пошуковика відбулося після того, як ЄС видав антимонопольне розпорядження.
Це призвело до того, що компанія Alphabet Inc. Google запропонувала користувачам телефонів з операційною системою Android вибрати конкуруючі програми для пошуку в Інтернеті.
Яндекс з’являється на «екрані вибору» — дозволяючи користувачам смартфонів Android вибрати бажану пошукову систему у 23 країнах Європи.
Нещодавно Яндекс піднявся до п’ятірки найкращих варіантів пошуку на Android у Німеччині, Італії, Чехії та Данії.
ЄС звинуватив Яндекс у поширенні пропаганди РФ
У вересневому оновленні санкційного списку, ЄС звинуватив компанію в «відповідальності за просування державних медіа та наративів у результатах пошуку, а також за зниження рейтингу та видалення контенту, який критикує Кремль, наприклад контенту, пов’язаного з війною Росії проти України».
Засновник компанії Аркадій Волож потрапив під санкції ЄС у червні 2022 року, через підтримку Яндексом російської пропаганди та наративів Кремля щодо війни.
Минулого року Яндекс оголосив, що хоче відмовитися від російського бізнесу в обмін на гроші та ліцензії на розвиток міжнародних проєктів.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-