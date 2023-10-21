У Європі неочікувано зросла популярність російського пошуковика "Яндекс". Відома причина
Категорія
Технології
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У Європі неочікувано зросла популярність російського пошуковика "Яндекс". Відома причина

Яндекс
Джерело:  Bloomberg

Антимонопольні закони Європейського Союзу щодо Google призвели до непередбаченого наслідку: підвищення популярності "Яндексу" - улюбленої пошукової системи РФ, яка поширює кремлівську пропаганду про вторгнення в Україну.

Чому "Яндекс" стає популярним в ЄС

Зростання популярності російського пошуковика відбулося після того, як ЄС видав антимонопольне розпорядження.

Це призвело до того, що компанія Alphabet Inc. Google запропонувала користувачам телефонів з операційною системою Android вибрати конкуруючі програми для пошуку в Інтернеті.

Яндекс з’являється на «екрані вибору» — дозволяючи користувачам смартфонів Android вибрати бажану пошукову систему у 23 країнах Європи.

Нещодавно Яндекс піднявся до п’ятірки найкращих варіантів пошуку на Android у Німеччині, Італії, Чехії та Данії.

Справжнє занепокоєння полягає в тому, що Яндексу, пошуковій системі з чіткими зв’язками з Кремлем, все ще дозволено працювати на нашому ринку ЄС. Питання не в екрані вибору, а в тому, що Яндекс все ще є одним із варіантів, який можна вибрати, — сказала Стефані Йон-Куртен, ліберальний член Європейського парламенту.

ЄС звинуватив Яндекс у поширенні пропаганди РФ

У вересневому оновленні санкційного списку, ЄС звинуватив компанію в «відповідальності за просування державних медіа та наративів у результатах пошуку, а також за зниження рейтингу та видалення контенту, який критикує Кремль, наприклад контенту, пов’язаного з війною Росії проти України».

Засновник компанії Аркадій Волож потрапив під санкції ЄС у червні 2022 року, через підтримку Яндексом російської пропаганди та наративів Кремля щодо війни.

Минулого року Яндекс оголосив, що хоче відмовитися від російського бізнесу в обмін на гроші та ліцензії на розвиток міжнародних проєктів.

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