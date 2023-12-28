Латвія заблокувала сайти з "орбіти" російського "Яндекса"

NEPLP Латвії ще 7 квітня 2022 року вирішив обмежити доступ у країні до сайту yandex.ru та його дзеркальних сайтів. Тепер заблоковано всі сайти, пов'язані з Яндексом.

Латвія продовжила блокування російського “Яндексу”

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії закрила доступ у країні до всіх сайтів, пов'язаних із російською технологічною групою "Яндекс".

Про це повідомляє Delfi.

Як заявив у Twitter (X) голова NEPLP Івар Аболіньш, у майбутньому закриють доступ і до Yandex Music, що надає безоплатний доступ до подкастів та аналогічного контенту, який створюється в РФ підсанкційними особами.

NEPLP 7 квітня 2022 року вирішив обмежити доступ у Латвії до сайту yandex.ru та його дзеркальних сайтів.

"Яндекс" не погодився з рішенням регулятора і подав апеляцію до Адміністративного районного суду, який 29 лютого 2024 року розгляне заяву в письмовому порядку.

Раніше у Фінляндії зняли тимчасову заборону на передачу російській технологічній групі "Яндекс" та її голландському партнеру Ridetech персональних даних користувачів додатку для виклику таксі Yango, що належить компанії РФ.

До того Держдеп США оголосив про запровадження санкцій проти низки російських високопосадовців у межах зусиль, спрямованих на те, щоб покласти відповідальність на тих росіян, які сприяють незаконній війні Росії. Ідеться зокрема про Алексєя Кудріна, радника з корпоративного розвитку російської компанії "Яндекс", тісно пов'язаного з Володимиром Путіним.

Чому "Яндекс" стає популярним в ЄС

Зростання популярності російського пошуковика відбулося після того, як ЄС видав антимонопольне розпорядження.

Це призвело до того, що компанія Alphabet Inc. Google запропонувала користувачам телефонів з операційною системою Android вибрати конкуруючі програми для пошуку в Інтернеті.

Яндекс з’являється на «екрані вибору» — дозволяючи користувачам смартфонів Android вибрати бажану пошукову систему у 23 країнах Європи.

Нещодавно Яндекс піднявся до п’ятірки найкращих варіантів пошуку на Android у Німеччині, Італії, Чехії та Данії.