Как РФ превращает украинских пленных в психологическое оружие — видео

За время полномасштабной войны в российском плену оказались тысячи украинцев: как военных, так и гражданских. Руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал журналисту online.ua, как власти РФ пытаются расшатать ситуацию в Украине с помощью наших пленных.
Россия хочет манипулировать настроениями в Украине, используя пленных
По словам Петра Яценко, каждая вторая украинская семья получала звонки, во время которых наши пленные военные призывали к митингам в стране, поскольку россияне заставляли их говорить то, что нужно Кремлю для дестабилизации Украины.
Руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными отмечает, что после отсрочки обменов россияне снова активизировались, поэтому украинцам нужно быть сейчас максимально бдительными.
Родным пленных трудно себя контролировать, когда они слышат голос любимого человека впервые за несколько месяцев или лет.
Именно на эмоциях и пытается сыграть наш враг.
Что нельзя делать родным пленных и пропавших без вести
По словам Петра Яценко, раньше очень популярной была практика, когда родные пытались как-то разрекламировать своего близкого и дать в СМИ информацию о нем.
К примеру, фотографии, вид деятельности, боевые награды. Даже раскрывали информацию о том, что конкретный боец был снайпером.
Что важно понимать, это могло совершенно отличаться от тех данных, о которых сообщил наш защитник в плену.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-