Как РФ превращает украинских пленных в психологическое оружие — видео

За время полномасштабной войны в российском плену оказались тысячи украинцев: как военных, так и гражданских. Руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал журналисту online.ua, как власти РФ пытаются расшатать ситуацию в Украине с помощью наших пленных.

Россия хочет манипулировать настроениями в Украине, используя пленных

По словам Петра Яценко, каждая вторая украинская семья получала звонки, во время которых наши пленные военные призывали к митингам в стране, поскольку россияне заставляли их говорить то, что нужно Кремлю для дестабилизации Украины.

Они (звонки - ред.) начали поступать еще в 2022 году, но это не было так массово. Если вы когда-нибудь оставляли свои контакты на неизвестных сайтах, Telegram-каналах, с очень высокой вероятностью вы получите какое-нибудь сообщение или звонок с той стороны. Есть такие военные подразделения, родственники, фактически массово получающие такие звонки и сообщения, и эта работа с российской стороны велась еще давно. Поделиться

Руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными отмечает, что после отсрочки обменов россияне снова активизировались, поэтому украинцам нужно быть сейчас максимально бдительными.

Родным пленных трудно себя контролировать, когда они слышат голос любимого человека впервые за несколько месяцев или лет.

Именно на эмоциях и пытается сыграть наш враг.

Это все наши военные пленники, находящиеся в российских местах содержания. Наратив у них один и тот же. То есть мы понимаем, что это организованная кампания. Наратив такой, что, мол, посмотрите: меня готовы обменять, но Украина не хочет забирать. И вы должны давить на правительство, вы должны делать какие-то акции. Поделиться

Что нельзя делать родным пленных и пропавших без вести

По словам Петра Яценко, раньше очень популярной была практика, когда родные пытались как-то разрекламировать своего близкого и дать в СМИ информацию о нем.

К примеру, фотографии, вид деятельности, боевые награды. Даже раскрывали информацию о том, что конкретный боец был снайпером.

Что важно понимать, это могло совершенно отличаться от тех данных, о которых сообщил наш защитник в плену.