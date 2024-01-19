Буданов заявил об усилении ударов по оккупантам в Крыму ― FT

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал о нынешнем положении государства-агрессора и ближайших приоритетах в российско-украинской войне, одним из которых остаются активные боевые действия ГУР и ВСУ в Крыму.

Атаки по оккупантам в Крыму продолжатся – Буданов

Руководитель украинской спецслужбы отметил необходимость продолжать давление на Россию, в частности, в Крыму – атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в комментарии Financial Times.

Наши подразделения [в прошлом году] неоднократно входили в Крым, – напомнил Кирилл Буданов, добавив, что активные действия спецназовцев будут продолжаться и дальше. Поделиться

Как пояснил начальник ГУР МО Украины, одним из приоритетов соответствующих миссий есть разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.

У россиян ничего не вышло на Восточном фронте – Буданов

По словам руководителя ГУР МОУ, продолжающиеся с осени 2023 года попытки россиян наступать на Восточном фронте пока не дали ни одного прорыва.

Последняя их попытка [наступать] длится уже два месяца. Фактически, безрезультатно, – сказал Буданов. Поделиться

Также он сообщил, что количество потерь россиян на фронте под Авдеевкой в последние несколько недель значительно возросло.

Кирилл Буданов выразил сомнение в возможности террористической Москвы эквивалентно покрывать потери своих войск и снарядов даже при поддержке Северной Кореи.