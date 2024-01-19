Буданов заявил об усилении ударов по оккупантам в Крыму ― FT

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал о нынешнем положении государства-агрессора и ближайших приоритетах в российско-украинской войне, одним из которых остаются активные боевые действия ГУР и ВСУ в Крыму.
Атаки по оккупантам в Крыму продолжатся – Буданов
Руководитель украинской спецслужбы отметил необходимость продолжать давление на Россию, в частности, в Крыму – атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации.
Об этом Кирилл Буданов сообщил в комментарии Financial Times.
Как пояснил начальник ГУР МО Украины, одним из приоритетов соответствующих миссий есть разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.
У россиян ничего не вышло на Восточном фронте – Буданов
По словам руководителя ГУР МОУ, продолжающиеся с осени 2023 года попытки россиян наступать на Восточном фронте пока не дали ни одного прорыва.
Также он сообщил, что количество потерь россиян на фронте под Авдеевкой в последние несколько недель значительно возросло.
Кирилл Буданов выразил сомнение в возможности террористической Москвы эквивалентно покрывать потери своих войск и снарядов даже при поддержке Северной Кореи.
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