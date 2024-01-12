Что мешает интенсивным наступательным действиям на фронте – объяснение Буданова

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, активным наступательным действиям с обеих сторон мешает использование большого количества БпЛА.
Как использование БпЛА сделало невозможным широкие наступательные действия на фронте
Глава ГУР подчеркнул, что сейчас и украинские военные и российские оккупанты широко используют БпЛА, что делает невозможным проведение широких наступательных операций.
Глава ГУР подчеркнул, что еще одним немаловажным фактором остается плотность минных полей, которой не наблюдалось со времен Второй мировой войны.
Буданов подчеркнул, что защитой от враждебных БПЛА остаются современные западные и отечественные РЭБ.
Однако он добавил, что для прохождения минных полей необходимо специальное оборудование.
Что в разведке Британии говорят об эффективности применения дронов ВСУ
По информации аналитиков разведки Минобороны Британии, у преступной армии РФ нет эффективной защиты от атак дронов украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Британские разведки отмечают, что украинские БПЛА уничтожают до 90% вражеской военной техники в районе Крынок.
Британские эксперты увязывают это с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе.
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