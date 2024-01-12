Что мешает интенсивным наступательным действиям на фронте – объяснение Буданова

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, активным наступательным действиям с обеих сторон мешает использование большого количества БпЛА.

Как использование БпЛА сделало невозможным широкие наступательные действия на фронте

Глава ГУР подчеркнул, что сейчас и украинские военные и российские оккупанты широко используют БпЛА, что делает невозможным проведение широких наступательных операций.

Интенсивное применение беспилотников с обеих сторон обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций, отмечает Буданов. Поделиться

Глава ГУР подчеркнул, что еще одним немаловажным фактором остается плотность минных полей, которой не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

Буданов подчеркнул, что защитой от враждебных БПЛА остаются современные западные и отечественные РЭБ.

Однако он добавил, что для прохождения минных полей необходимо специальное оборудование.

Это возвращает нас к вопросу о производственных мощностях. Нет ничего неразрешимого, но во внимание нужно принимать все, – отметил Буданов. Поделиться

Что в разведке Британии говорят об эффективности применения дронов ВСУ

По информации аналитиков разведки Минобороны Британии, у преступной армии РФ нет эффективной защиты от атак дронов украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Британские разведки отмечают, что украинские БПЛА уничтожают до 90% вражеской военной техники в районе Крынок.

Силы обороны используют БПЛА, оснащенные боеприпасами и артиллерию для поражения техники российских войск. Российские блоггеры сообщают, что 90% техники РФ были уничтожены в районе Крынок, говорится в отчете британской разведки. Поделиться

Британские эксперты увязывают это с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе.