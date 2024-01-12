Що заважає інтенсивним наступальним діям на фронті — пояснення Буданова
Категорія
Україна
Дата публікації

Що заважає інтенсивним наступальним діям на фронті — пояснення Буданова

Кирило Буданов
Джерело:  Le Monde

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, активним наступальним діям з обох сторін наразі заважає використання великої кількості БпЛА. 

Як використання БпЛА унеможливило широкі наступальні дії на фронті

Очільник ГУР підкреслив, що наразі і українські військові і російські окупанти широко використовують БпЛА, що робить неможливим проведення широких наступальних операцій.

Інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій, - зазначає Буданов.

Глава ГУР підкреслив, що ще одним важливим фактором залишається щільність мінних полів, якої не спостерігалось із часів Другої світової війни.

Буданов підкреслив, що захистом від ворожих БпЛА залишаються сучасні західні та вітчізняні РЕБ.

Однак він додав, що для проходження мінних полів необхідне спеціальне обладнання.

Це повертає нас до питання виробничих потужностей. Немає нічого невирішуваного, але до уваги потрібно брати все, - зазначив Буданов.

Що у розвідці Британії кажуть про ефективність застосування дронів ЗСУ

За інформацією аналітиків розвідки Міноборони Британії, злочинна армія РФ не має ефективного захисту від атак дронів українських військових на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Британські розвідки зазначають, що українські БпЛА нищать до 90% ворожої військової техніки в районі Кринок.

Сили оборони України використовують БПЛА, оснащені боєприпасами та артилерію для ураження техніки російських військ. Російські блогери повідомляють, що 90% техніки РФ було знищено в районі Кринок, - йдеться у звіті британської розвідки.

Британські експерти пов'язують це з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі. 

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