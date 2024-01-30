ЗСУ уразили РЛС протиповітряної оборони окупантів у Криму
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ЗСУ уразили РЛС протиповітряної оборони окупантів у Криму

СтратКом ЗСУ
РЛС
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У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України влучили у радіолокаційну станцію системи ППО російської армії. Ворожий воєнний об'єкт знаходиться біля селища Роздольне.

ПС поцілили у російське ППО у Роздольному

Повітряні сили ЗСУ упішно спрацювали по радіолокаційній станції армії РФ в окупованому Криму.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Військові зазначили, що завдали успішного удару сьогодні вранці, 30 січня.

У повідомленні йдеться, що внаслідок бойової роботи Збройних сил була "успішно уражена радіолокаційна станція російської системи ППО" поблизу селища Роздольне в окупованому Криму.

Що відомо про нову атаку дронів у РФ

Окупанти стверджують, що у ніч проти 30 січня російськими силами протиповітряної оборони нібито було відбито масовану атаку безпілотників.

У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 – над Білгородською областю, 3 – над Брянською, по одному – над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

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