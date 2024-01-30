Как взятие Берлина. В ВСУ объяснили активное наступление РФ на Табаевку в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

Как взятие Берлина. В ВСУ объяснили активное наступление РФ на Табаевку в Харьковской области

ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские войска не захватили село Табаевка Харьковской области. Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции.

Оккупанты представят захват Табаевки как взятие Берлина

Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона сообщил, что накануне выборов президента РФ, оккупанты пытаются оказать Владимиру Путину хоть какие-то победы, чтобы потом показать это по телевизору.

К сожалению, там побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крахмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка, это еще меньший населенный пункт, в информационном поле у них продаются обществу, как взятие Берлина. Любая победа, имеющая административное название, для них это просто нечто самое невероятное, — отметил Фитьо.

Он подчеркнул, что заявления российских окупантов об оккупации Табаевки ложны. По его словам, сегодня Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции. В частности, вчера россияне понесли значительные потери относительно личного состава, в частности техники.

Ситуация в Харьковской области

Фитьо отметил, что Силы обороны контролируют оккупантов на любом направлении в зоне ответственности ОСУВ Хортица.

В общей сложности по нашей полосе ответственности зафиксировано около 200 000 окупантов. Именно на Купянском направлении около 44 000.

За сутки ВСУ на этом направлении отразили 11 атак оккупантов: в Синьковке, Табаевке, Тернах и Серебрянском лесничестве.

Нашим защитникам удалось снизить популяцию россиян на территории Украины в количестве 289 человек в этом направлении. Это убитыми и ранеными. Двое были взяты в плен. Будем ждать их интересные истории.

Напомним, что 28 января российская армия заявила о захвате села Табаевка Харьковской области. Однако аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения этого заявления, а представитель Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо 29 января сообщил, что в этом районе продолжаются бои, но российские силы не захватили населенный пункт.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ продвинулись в районе Купянска и Сватового — ISW
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ переключилась с Купянска на Лиман ― 21 ОМБР
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Табаевки в Харьковской области
Танкисты ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.