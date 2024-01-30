Российские войска не захватили село Табаевка Харьковской области. Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции.
Оккупанты представят захват Табаевки как взятие Берлина
Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона сообщил, что накануне выборов президента РФ, оккупанты пытаются оказать Владимиру Путину хоть какие-то победы, чтобы потом показать это по телевизору.
Он подчеркнул, что заявления российских окупантов об оккупации Табаевки ложны. По его словам, сегодня Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции. В частности, вчера россияне понесли значительные потери относительно личного состава, в частности техники.
Ситуация в Харьковской области
Фитьо отметил, что Силы обороны контролируют оккупантов на любом направлении в зоне ответственности ОСУВ Хортица.
За сутки ВСУ на этом направлении отразили 11 атак оккупантов: в Синьковке, Табаевке, Тернах и Серебрянском лесничестве.
Напомним, что 28 января российская армия заявила о захвате села Табаевка Харьковской области. Однако аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения этого заявления, а представитель Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо 29 января сообщил, что в этом районе продолжаются бои, но российские силы не захватили населенный пункт.
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