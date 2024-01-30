Оккупанты представят захват Табаевки как взятие Берлина

Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона сообщил, что накануне выборов президента РФ, оккупанты пытаются оказать Владимиру Путину хоть какие-то победы, чтобы потом показать это по телевизору.

К сожалению, там побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крахмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка, это еще меньший населенный пункт, в информационном поле у них продаются обществу, как взятие Берлина. Любая победа, имеющая административное название, для них это просто нечто самое невероятное, — отметил Фитьо. Поделиться

Он подчеркнул, что заявления российских окупантов об оккупации Табаевки ложны. По его словам, сегодня Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции. В частности, вчера россияне понесли значительные потери относительно личного состава, в частности техники.

Ситуация в Харьковской области

Фитьо отметил, что Силы обороны контролируют оккупантов на любом направлении в зоне ответственности ОСУВ Хортица.

В общей сложности по нашей полосе ответственности зафиксировано около 200 000 окупантов. Именно на Купянском направлении около 44 000. Поделиться

За сутки ВСУ на этом направлении отразили 11 атак оккупантов: в Синьковке, Табаевке, Тернах и Серебрянском лесничестве.

Нашим защитникам удалось снизить популяцию россиян на территории Украины в количестве 289 человек в этом направлении. Это убитыми и ранеными. Двое были взяты в плен. Будем ждать их интересные истории. Поделиться

Напомним, что 28 января российская армия заявила о захвате села Табаевка Харьковской области. Однако аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения этого заявления, а представитель Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо 29 января сообщил, что в этом районе продолжаются бои, но российские силы не захватили населенный пункт.