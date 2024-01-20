Армия РФ переключилась с Купянска на Лиман ― 21 ОМБР

Преступная армия РФ после нескольких месяцев неудачных попыток наступления в районе Купянска в Харьковской области решила сконцентрировать дальнейшие наступательные усилия на Лимане в Донецкой области.
Что известно о попытках армии РФ захватить Лиман
По информации спикера 21 ОМБР ВСУ Сергея Диброва, сейчас российские оккупанты проводят массированные атаки в районе Лимана Донецкой области вблизи границы с Харьковской областью.
Дибров подчеркнул, что активизация врага наблюдается уже больше недели.
Военный добавил, что, несмотря на значительные потери, в течение нескольких последних недель российским военным преступникам удалось сформировать ударную группировку, которая пытается прорвать оборону ВСУ в районе Лимана.
Дибров предположил, что, вероятно, где-то сверху поступила команда в очередную сакральную дату захватить город и никого не интересуют вероятные потери.
Военный рассказал, что враг усилил группировку, стоящую в районе Лимана, это может угрожать городу.
Какая сейчас ситуация в районе Лимана
Спикер 21 ОМБР также добавил, что в районе Лимана размещаются кадровые подразделения армии РФ, преимущественно мотострелковые соединения.
Дибров отмечает, что, скорее всего, перевод немного внимания с Купянского направления на Лиманский связан с тем, что враг надеется, что у нас там слабое место.
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