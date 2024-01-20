Армия РФ переключилась с Купянска на Лиман ― 21 ОМБР

Преступная армия РФ после нескольких месяцев неудачных попыток наступления в районе Купянска в Харьковской области решила сконцентрировать дальнейшие наступательные усилия на Лимане в Донецкой области.

Что известно о попытках армии РФ захватить Лиман

По информации спикера 21 ОМБР ВСУ Сергея Диброва, сейчас российские оккупанты проводят массированные атаки в районе Лимана Донецкой области вблизи границы с Харьковской областью.

Дибров подчеркнул, что активизация врага наблюдается уже больше недели.

Мы видим несколько новую тактику, которую раньше не наблюдали. Все слышали о "мясных штурмах", когда россияне бросают, условно говоря, в атаку 100, по сути самоубийц, надеясь, что несколько десятков выживущих где-то смогут закрепиться. Сейчас мы наблюдаем фактически такие же "мясные штурмы", но с применением бронетехники – то есть большое количество танков, боевых машин пехоты, бронемашин двигается в нашу сторону в надежде, что не всех мы успеем уничтожить и какие-то из них дойдут до рубежей и закрепятся . Это приводит к огромным потерям бронетехники – теперь на мясо они пускают собственное железо, – подчеркивает Дибров. Поделиться

Военный добавил, что, несмотря на значительные потери, в течение нескольких последних недель российским военным преступникам удалось сформировать ударную группировку, которая пытается прорвать оборону ВСУ в районе Лимана.

Дибров предположил, что, вероятно, где-то сверху поступила команда в очередную сакральную дату захватить город и никого не интересуют вероятные потери.

Военный рассказал, что враг усилил группировку, стоящую в районе Лимана, это может угрожать городу.

Какая сейчас ситуация в районе Лимана

Спикер 21 ОМБР также добавил, что в районе Лимана размещаются кадровые подразделения армии РФ, преимущественно мотострелковые соединения.

Дибров отмечает, что, скорее всего, перевод немного внимания с Купянского направления на Лиманский связан с тем, что враг надеется, что у нас там слабое место.