Армія РФ переключилась із Куп'янська на Лиман ― 21 ОМБР

Ми бачимо дещо нову тактику, яку раніше не спостерігали. Всі чули про "м’ясні штурми", коли росіяни кидають, умовно кажучи, в атаку 100, по суті самогубців, сподіваючись, що кілька десятків, які виживуть десь зможуть закріпитися. Зараз ми спостерігаємо фактично такі ж "м’ясні штурми", але із застосуванням бронетехніки - тобто велика кількість танків, бойових машин піхоти, бронемашин рухається в наш бік в сподіванні, що не всіх ми встигнемо знищити і якісь з них дійдуть до рубежів і закріпляться. Це приводить до величезних втрат бронетехніки - тепер на м'ясо вони пускають власне залізо, - підкреслює Дібров.