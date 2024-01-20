Армія РФ переключилась із Куп'янська на Лиман ― 21 ОМБР

Злочинна армія РФ після кількох місяців невдалих спроб наступу в районі Куп'янська на Харківщині вирішила сконцентрувати подальші наступальні зусилля на Лимані у Донецькій області.
Що відомо про спроби армії РФ захопити Лиман
За інформацією речника 21 ОМБР ЗСУ Сергія Діброва, наразі російські окупанти проводять масовані атаки в районі Лимана на Донеччині поблизу кордону із Харківською областю.
Дібров підкреслив, що активізація ворога спостерігається вже більше тижня.
Військовий додав, що попри значні втрати, протягом кількох останніх тижнів російським військовим злочинцям вдалось сформувати ударне угруповання, яке наразі намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Лимана.
Дібров припустив, що, ймовірно, десь зверху надійшла команда до чергової сакральної дати захопити місто і нікого не цікавлять ймовірні втрати.
Військовий розповів, що ворог посилив угруповання, яке стоїть в районі Лиману, це може загрожувати місту.
Яка зараз ситуація в районі Лиману
Речник 21 ОМБР також додав, що в районі Лиману розміщуються кадрові підрозділи армії РФ, переважно мотострілецькі з’єднання.
Дібров зазначає, що, скоріш за все, переведення трохи уваги з Куп’янського напрямку на Лиманський пов’язано з тим, що ворог сподівається, що в нас там слабке місце.
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