Армія РФ переключилась із Куп'янська на Лиман ― 21 ОМБР
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ переключилась із Куп'янська на Лиман ― 21 ОМБР

Армія РФ в Україні
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Злочинна армія РФ після кількох місяців невдалих спроб наступу в районі Куп'янська на Харківщині вирішила сконцентрувати подальші наступальні зусилля на Лимані у Донецькій області. 

Що відомо про спроби армії РФ захопити Лиман

За інформацією речника 21 ОМБР ЗСУ Сергія Діброва, наразі російські окупанти проводять масовані атаки в районі Лимана на Донеччині поблизу кордону із Харківською областю.

Дібров підкреслив, що активізація ворога спостерігається вже більше тижня.

Ми бачимо дещо нову тактику, яку раніше не спостерігали. Всі чули про "м’ясні штурми", коли росіяни кидають, умовно кажучи, в атаку 100, по суті самогубців, сподіваючись, що кілька десятків, які виживуть десь зможуть закріпитися. Зараз ми спостерігаємо фактично такі ж "м’ясні штурми", але із застосуванням бронетехніки - тобто велика кількість танків, бойових машин піхоти, бронемашин рухається в наш бік в сподіванні, що не всіх ми встигнемо знищити і якісь з них дійдуть до рубежів і закріпляться. Це приводить до величезних втрат бронетехніки - тепер на м'ясо вони пускають власне залізо, - підкреслює Дібров.

Військовий додав, що попри значні втрати, протягом кількох останніх тижнів російським військовим злочинцям вдалось сформувати ударне угруповання, яке наразі намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Лимана.

Дібров припустив, що, ймовірно, десь зверху надійшла команда до чергової сакральної дати захопити місто і нікого не цікавлять ймовірні втрати.

Військовий розповів, що ворог посилив угруповання, яке стоїть в районі Лиману, це може загрожувати місту.

Яка зараз ситуація в районі Лиману

Речник 21 ОМБР також додав, що в районі Лиману розміщуються кадрові підрозділи армії РФ, переважно мотострілецькі з’єднання.

Дібров зазначає, що, скоріш за все, переведення трохи уваги з Куп’янського напрямку на Лиманський пов’язано з тим, що ворог сподівається,  що в нас там слабке місце.

Але наша артилерія, сапери, піхотинці, оператори дронів показують, що він знову помиляється, - наголошує військовий.

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