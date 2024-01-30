Російські війська не захопили село Табаївка на Харківщині. Сили оборони намагаються витіснити ворога на попередні позиції.

Окупанти представлять захоплення Табаївки як взяття Берліна

Речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону повідомив, що напередодні виборів президента РФ, окупанти намагаються подати Володимиру Путіну хоч якісь перемоги, щоб потім показати це по телевізору.

На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення жили 45 людей, а Табаївка, це ще менший населений пункт, в інформаційному полі в них продаються суспільству, як взяття Берліна. Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось найнеймовірніше, — відзначив Фітьо. Поширити

Він підкреслив, що заяви російських окупантів про окупацію Табаївки неправдиві. За його словами, сьогодні Сили оборони намагаються витіснити ворога на попередні позиції. Зокрема вчора росіяни зазнали значних втрат щодо особового складу, зокрема техніки.

Ситуація на Харківщині

Фітьо зазначив, що Сили оборони контролюють окупантів на будь-якому напрямку в зоні відповідальності ОСУВ Хортиця.

Загалом по нашій смузі відповідальності зафіксовано близько 200 000 окупантів. Саме на Купʼянському напрямку — близько 44 000. Поширити

За добу ЗСУ на цьому напрямку відбили 11 атак окупантів: у Синьківці, Табаївці, Тернах та Серебрянському лісництві.

Нашим захисникам вдалося зменшити популяцію росіян на території України в кількості 289 осіб на цьому напрямку. Це вбитими та пораненими. Двох було взято в полон. Будемо чекати на їхні цікаві історії. Поширити

Нагадаємо, що 28 січня російська армія заявила про захоплення села Табаївка на Харківщині. Однак аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження цієї заяви, а представник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо 29 січня повідомив, що в цьому районі тривають бої, але російські сили не захопили населений пункт.