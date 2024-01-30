Російські війська не захопили село Табаївка на Харківщині. Сили оборони намагаються витіснити ворога на попередні позиції.
Окупанти представлять захоплення Табаївки як взяття Берліна
Речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону повідомив, що напередодні виборів президента РФ, окупанти намагаються подати Володимиру Путіну хоч якісь перемоги, щоб потім показати це по телевізору.
Він підкреслив, що заяви російських окупантів про окупацію Табаївки неправдиві. За його словами, сьогодні Сили оборони намагаються витіснити ворога на попередні позиції. Зокрема вчора росіяни зазнали значних втрат щодо особового складу, зокрема техніки.
Ситуація на Харківщині
Фітьо зазначив, що Сили оборони контролюють окупантів на будь-якому напрямку в зоні відповідальності ОСУВ Хортиця.
За добу ЗСУ на цьому напрямку відбили 11 атак окупантів: у Синьківці, Табаївці, Тернах та Серебрянському лісництві.
Нагадаємо, що 28 січня російська армія заявила про захоплення села Табаївка на Харківщині. Однак аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження цієї заяви, а представник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо 29 січня повідомив, що в цьому районі тривають бої, але російські сили не захопили населений пункт.
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