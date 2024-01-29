У ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Табаївки на Харківщині

Кремлівська пропаганда активно поширює брехню про нібито захоплення окупаційною армією РФ Табаївки у Харківській області. У ЗСУ спростовують “вкиди” росіян.

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська на Харківщині

За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, заяви росіян про захоплення Табаївки не відповідають дійсності.

Фітьо додав, що поблизу Табаївки злочинна армія РФ зазнає шалених втрат.

Речник командування Сухопутних сил підкреслив, що наразі українські військові намагаються відкинути російських окупантів якнайдалі від Табаївки.

Він підкреслив, що населений пункт розташований у болотистій місцевості і не перебуває під контролем російських окупантів.

Фітьо також повідомив, що протягом доби на ділянці фронту Куп’янськ-Лиман було зафіксовано 700 ворожих обстрілів.

Ще 613 обстрілів російські військові злочинці здійснили в районі Бахмута на Донеччині.

220 осіб на Лимано-Куп'янському напрямку було знищено, на Бахмутському – 128 росіян було знищено, - зазначає Фітьо. Поширити

Речник Сухопутних сил також зазначив, що в районах Куп’янська та Лимана злочинна армія РФ протягом останього часу втратила близько 130 одиниць військової техніки.

Чому армія РФ прагне захопити Табаївку

Як пояснює військовий експерт Олександр Мусієнко у коментарі журналістам видання “РБК-Україна”, злочинна армія РФ ціною неймовірних втрат намагається просунутись на Харківщині.

Наразі російські окупанти хочуть захопити Табаївку, розташовану неподалік від нещадавно окупованого армією РФ Крохмального.

Експерт пояснює, що поряд із Табаївкою проходить дорога Р-07, яка з’єднує Куп’янськ з окупованим росіянами Сватовим на Луганщині.

На думку Мусієнка, російські окупанти хочуть встановити контроль над цією трасою та продавити оборону ЗСУ у цьому районі.

А далі потрібно буде простежувати характер наступальних дій. Глобальна мета залишається рухатися на захід ближче до Осколу. Ну а першочергова мета – встановити контроль над дорогою з подальшим виходом південніше або на Куп'янськ-Вузловий, - пояснює аналітик. Поширити

За його словами, наразі російські окупанти намагаються вирішити одразу 3 питання.

Зокрема, одним зі завдань російської окупаційної армії є вихід для з’єднання із іншим угрупованням окупантів, яке проводить атаки на позиції ЗСУ в районі Лимана.