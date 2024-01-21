ЗСУ відійшли на запасні позиції у районі Крохмального на Харківщині

У районі села Крохмального на Харківщині Сили оборони «відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців».

ЗСУ відійшли від Крохмального на Харківщині

Речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону підтвердив відхід від села Крохмального на Харківщині.

Як сказав речник Сухопутних військ, це був населений пункт на приблизно пять будинків — зараз він зруйнований.

Крохмальне, щоб ви розуміли, — це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Там було, мабуть, 5 будинків. І ось ці 5 будинків були зруйновані російським агресором, і відповідно наша мета — зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу захисні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають просуватися ворогу. Поширити

Фото: deepstatemap.live

Фітьо зазначив, що якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе.

Я думаю, що це тимчасове явище. Лінія фронту щоденно змінюється. Поширити

Він також зазначив, що Крохмальне у 2022 році було окуповане Росією, населений пункт відбили під час харківського наступу.

Зараз безпосередньо кількасот метрів, які вони (російські військові — ред.) захопили, ніякого значення не мають, — заявив Фітьо. Поширити

ISW повідомляє про окупацію Крохмального

Аналітик повідомляють, що 20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне.

Воно знаходиться 20 км на північний захід від Сватового.

Російські війська незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Також російські війська просунулися на південний захід від Бахмута.