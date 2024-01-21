ЗСУ відійшли на запасні позиції у районі Крохмального на Харківщині

У районі села Крохмального на Харківщині Сили оборони «відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців».
ЗСУ відійшли від Крохмального на Харківщині
Речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону підтвердив відхід від села Крохмального на Харківщині.
Як сказав речник Сухопутних військ, це був населений пункт на приблизно пять будинків — зараз він зруйнований.
Фітьо зазначив, що якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе.
Він також зазначив, що Крохмальне у 2022 році було окуповане Росією, населений пункт відбили під час харківського наступу.
ISW повідомляє про окупацію Крохмального
Аналітик повідомляють, що 20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне.
Воно знаходиться 20 км на північний захід від Сватового.
Російські війська незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).
Також російські війська просунулися на південний захід від Бахмута.
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