ЗСУ можуть піти у новий контрнаступ в 2025 році ― CNN

Джерела в міжнародних розвідках та військові чиновники вважають, що бойові дії в Україні триватимуть щонайменше ще два роки. При цьому дехто вважає, що у 2024 році не буде значних перемог на полі бою, бо і Україна, і Росія відновлюватимуть сили, а в 2025 році - Україна може ще раз піти у контрнаступ.

Україна може піти у новий контрнаступ в 2025 році

Незалежно від того, що станеться в американській політиці цього року, американські та західні розвідники вважають, що війна Росії в Україні, ймовірно, триватиме набагато довше.

Оцінки різняться, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть щонайменше ще два роки, згідно з численними джерелами, знайомими з розвідданими – достатньо довго, щоб пережити перший термін Байдена. У приватних розмовах деякі американські та західні чиновники кажуть, що бойові дії можуть тривати ще п'ять років". Американський військовий чиновник, який перебуває в Європі, розповів, що ще одна спроба великого контрнаступу з боку України з метою розбити російські сили в окупованому Мелітополі, швидше за все, відбудеться щонайменше через два роки, - говориться у повідомленні. Поширити

За його словами, американські та західні офіційні особи не очікують, що ні Україна, ні Росія отримають значні перемоги на полі бою в 2024 році.

Військовий чиновник вважає, що обидві сторони "занадто виснажені з точки зору військ і техніки, щоб побачити значні зрушення у 2024 році". За його словами, Україна обговорює 2025 рік як "більш реальний варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу".

Посадовці адміністрації Байдена та законодавці, включно з деякими республіканцями, прагнуть затвердити та спрямувати фінансування в Україну до майбутнії президентських виборів у США, тобто до 2025 року. Через потенційну перемогу республіканця Дональда Трампа, який може заблокувати допомогу.

Втім, у короткостроковій перспективі представники американської розвідки не вважають, що скорочення фінансування з боку США матиме значний вплив на бойові дії в Україні.

Росія намагається перегрупуватися, що дає Україні деякий час, про це розповіли джерела, які знайомі з оцінками.

Але один із співрозмовників видання припускає, що в довгостроковій перспективі відсутність американської допомоги може дозволити Москві відновити імпульс, збільшивши постачання зброї і скориставшись підтримкою Ірану і Північної Кореї.

Американські урядовці також розглядають вплив, який може мати припинення підтримки з боку США на інших союзників, зокрема, це може стати сигналом про те, що США не мають політичної волі підтримувати союзників і партнерів у довгостроковій перспективі.

Ще одне занепокоєння викликає те, що Європа наслідує приклад США і починає відмовлятися від певної допомоги.

Один із американських чиновників розповів, що Україна проведе цей рік, працюючи над зміцненням своєї оборонно-промислової бази і відновленням своїх збройних сил в очікуванні ще більших бойових дій у 2025 році. Це стратегія, на якій, ймовірно, зосередиться і Росія.

Джерело в західній розвідці заявило, що у найближчій перспективі Україна, можливо, зможе протриматися, хоча і в патовій ситуації, без підтримки США, але це все одно було б значною втратою не лише для України, але й для позицій США у світі.