ЗСУ близькі до нових успіхів в районі Роботиного у Запорізькій області

За інформацією депутата Запорізької Облради Сергія Лищенка, ЗСУ наразі ведуть запеклі бої із підрозділами злочинної армії РФ за контроль над виступом в районі Роботиного та Новопрокопівки.

Що відомо про ситуацію у зоні бойових дій у Запорізькій області

Лищенко підкреслив, що останнім часом активність російських окупантів на цьому напрямку значно знизилась, що полегшило умови бойової роботи українським військовим.

Останніми днями знизилася активність ворога. Окупанти проводять там певну розвідку боєм, але це вже не та активність, що була декілька місяців тому. Якщо раніше, це було до 10 чи 12 атак за добу, з метою вибити захисників, то зараз це 2 або 3 атаки на день. Вони не того ступеню активності, що були раніше, - пояснює депутат Запорізької Облради. Поширити

Він підкреслив, що на активність російських військових злочинців вплинуло погіршення погодних умов та перекидання частини підрозділів на інші напрямки.

Також, за наявною інформацією, частково, певні сили РФ були перекинуті із Запорізької області на Авдіївський і Херсонський напрямок. Їх використовували для штурму Кринок, тому трохи зменшилась концентрація військ, - зазначає Лищенко. Поширити

Крім того, загарбники почали менше використовувати техніку під час атак.

Технічне забезпечення армії РФ на Запорізькому напрямку трохи знизилось, але не зрозуміло з чим це пов'язано. Ймовірно, це через необхідну модернізацію, ремонт або вони просто заховали техніку, - додав депутат. Поширити

Що кажуть представники ОСУВ “Таврія”

За інформацією представників Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, протягом доби було ліквідовано 356 кремлівських загарбників.

Окрім цього було знищено 13 одиниць ворожої військової техніки.

Протягом доби ворог:

завдав 3 ракетних удари;

провів 49 бойових зіткнень;

здійснив 592 артобстріли.

Зокрема, в районі Авдіївки відбито 14 атак російських військових злочинців, ще 19 спроб ворожого наступу зупинено українськими військовими південніше Тоненького, Первомайського та Невельського.

У той же час в районі Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки відбито 12 російських окупантів.

В районі Шахтарска відбито 1 ворожу атаку поблизу Золотої Ниви.

У Запорізькій області відбито 3 ворожі атаки західніше Вербового Запорізької області.

Військові ліквідували 356 одиниць особового складу росіян. Зокрема знищили 13 одиниць техніки, у тому ж числі:

2 артсистеми;

3 БпЛА;

3 автомобіля;

5 одиниць спецтехніки.

В пресцентрі ОСУВ “Таврія” також додали, що ЗСУ знищили ворожий склад із боєприпасами.